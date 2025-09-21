Pamela Anderson ouvre une maison de production avec ses fils et planche sur la série «Barb Wire»

Pamela Anderson et ses fils ont créé une société de production dont le premier projet sera une version télévisée de «Barb Wire», personnage de comics que la star d'«Alerte à Malibu» avait campé dans un film d'action sorti en 1996.

La chasseuse de prime sera bientôt de retour. Deadline a annoncé cette semaine que Pamela Anderson avait récemment lancé la société de production «And-Her-Sons Productions» aux côtés de ses fils Brandon Thomas Lee et Dylan Jagger Lee, et qu'elle planchait actuellement avec eux sur une adaptation en série de «Barb Wire».

Dans ce film réalisé par David Hogan il y a plus de trente ans, la star jouait une chasseuse de primes coriace, évoluant dans les rues hostiles de Steel Harbor. «Armée de son arsenal, de sa moto et d'une détermination sans faille, Barb est prête à réparer tous les torts, si le prix est juste».

Il est trop tôt pour dire si la star d'«Alerte à Malibu» apparaîtra elle-même dans la série, a indiqué Deadline, qui croit savoir que le programme aura une atmosphère différente de celle du film.

Et de rappeler que «Barb Wire» est un personnage de BD apparu pour la première fois dans «Comics' Greatest World : Steel Harbor» en 1993. L'année suivante, neuf numéros étaient parus, puis une mini-série de quatre épisodes un an plus tard, avant un reboot de huit numéros en 2015. Deadline souligne qu’un nouveau volume complet rassemblant toutes les bandes dessinées principales accompagnées de bonus - intitulé «The Barb Wire Compendium» - sortira en février 2026.

Nommée aux SAG Awards et aux Golden Globes pour son rôle dans «The Last Showgirl» (2025), Pamela Anderson ne chôme pas. En dehors de ce projet de série, la star vient de terminer les tournages de «Rosebush Pruning», de Karim Aïnouz, et de «Place to Be», de Kornél Mundruczó, qui devraient sortir en 2026.