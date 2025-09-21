«TKT» : on a vu le dernier film d'Emilie Dequenne sur le harcèlement scolaire, et voici ce qu'on en a pensé

Dans le drame «TKT» en salles ce mercredi, la regrettée Émilie Dequenne joue une mère de famille dont la fille est victime d'harcèlement scolaire. Une performance posthume bouleversante dans un film d'utilité publique.

Un rôle poignant pour une ultime révérence. Pour sa dernière apparition sur grand écran, l’actrice belge Émilie Dequenne, décédée en mars dernier, à l’âge de 43 ans, des suites d’un cancer rare, incarne la mère d’Emma, victime de harcèlement scolaire, dans le long-métrage «TKT», au cinéma ce mercredi 24 septembre.

«TKT» ou l’abréviation de «t’inquiète» en langage SMS. Cette interjection que la jeune héroïne de 16 ans, interprétée par Lanna de Palmaert, ne cessait de répéter à ses proches avant qu’elle ne soit plongée dans le coma après une tentative de suicide. Dès le premier plan du film, les spectateurs la découvrent allongée sur un lit, inconsciente, dans une chambre d’hôpital en unité de soins intensifs. Ses parents, démunis et effondrés, sont là à la veiller, sans comprendre les raisons d’un tel geste.

Grâce à une mise en scène inventive qui s’appuie sur le roman «Tout ira bien» d’Elena Tenace et met en scène le fantôme d’Emma, qui revit les scènes passées, la réalisatrice Solange Cicurel raconte ce drame «à l'envers». En remontant le fil de l’histoire, on comprend peu à peu comment cette adolescente populaire, pleine de vie, intelligente, jolie et vivant dans un foyer aimant, a pu commettre l’irréparable. Une mécanique proche de l’enquête qui permet de reconstituer les pièces du puzzle.

L'héroïne emprisonnée comme «dans une toile d'araignée»

Copines plus ou moins toxiques, petit-ami, parents, enseignants... Tous les points de vue sont passés en revue sans jamais tomber dans le jugement, ni dans l’accusation. Le but de la cinéaste n’est pas de jeter la pierre sur qui que ce soit, mais davantage d’alerter sur ce fléau et ses violences physiques et/ou psychologiques. Selon une étude réalisée par la Caisse d’épargne en partenariat avec l’association e-Enfance (3018), en mai 2024, 36% des enfants ont été au moins une fois concernés par le harcèlement ou le cyberharcèlement. En outre, 23% révèlent avoir subi du cyberharcèlement, contre déjà 18% en 2023. Par ailleurs, sur 24% d’enfants ayant déjà subi du harcèlement, 80% affirment en avoir été victime au sein même de leur établissement.

«Ça me semblait urgent et primordial d'aborder cette question. Le harcèlement, c'est comme une toile d'araignée dans laquelle (ma protagoniste) Emma va peu à peu être emprisonnée. Elle a beau se débattre, une fois emprisonnée, impossible de se libérer. Pendant tout le film, elle dit ‘T'inquiète, t'inquiète, je gère’. C'est quelque chose que les parents d’ado entendent beaucoup. Mais en fait, quand vos enfants vous répondent ‘T’inquiète’, inquiétez-vous !», explique Solange Cicurel dans les notes de production.

Un sujet brûlant qu’Émilie Dequenne avouait prendre également très au sérieux. Quelques mois avant sa disparition, en pleine promotion, la comédienne qui crève l’écran au côté de Stéphane de Groodt, confiait avoir été «victime (elle aussi) de harcèlement scolaire». «La situation était tragique, c’était vraiment très dur. J’ai vu le film avec ma propre mère, qui est sortie de la projection les yeux remplis de larmes. Elle me disait : ‘C’est fou, on a beau être proche de son enfant, on ne se rend compte de rien, c’est vraiment dramatique’», se rappelait-elle.

Comme pour la série britannique à succès «Adolescence» qui traite de l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse et des dangers des discours masculinistes, «TKT» mérite d’être diffusé dans les écoles afin de susciter une prise de conscience et d’ouvrir le débat sur le harcèlement qui peut toucher tout le monde. A noter que Sony Pictures France a mis en place une plate-forme spéciale permettant aux enseignants de réserver des séances pour leurs élèves dans l'un des cinémas proches de leurs établissements.