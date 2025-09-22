La maison Vuitton célèbre l’Art Déco dans une nouvelle exposition à Paris

La célèbre maison de luxe inaugurera le 26 septembre prochain, l’exposition «Louis Vuitton Art Déco», à Paris. Un rendez-vous qui réunit plus de 300 objets, dont des pièces inédites, et explore les liens qui unissent la griffe et ce mouvement artistique.

Un voyage artistique. Pour les 100 ans de l’exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes, qui s’est tenue à Paris en 1925, Louis Vuitton revisite au fil d’une exposition immersive, son histoire et les liens profonds que la maison entretient avec le mouvement Art Déco. Retraçant la participation du célèbre malletier à ce rendez-vous fondateur dans l’histoire de ce courant artistique - mouvement qui, rappelons-le, célèbre l’élégance, les formes géométriques et s’étend à de nombreux domaines du design à la mode, en passant par l’architecture - l’exposition baptisée «Louis Vuitton Art Deco exhibition» ouvrira ses portes, gratuitement sur réservation, le 26 septembre au LV Dream, quai de la Mégisserie dans le 1er arrondissement de Paris.

Malles, sacs… plus de 300 objets exposés

Avec à la clef une plongée dans l’ADN de la maison dont la technicité, l’ingéniosité et la créativité résonnent avec le mouvement Art Déco. Des premières années de la marque, lancée en 1854 par Louis Vuitton, au souffle créatif que son petit-fils Gaston-Louis Vuitton insuffle à la maison au début du XXe siècle, en passant par la reconstitution du stand Louis Vuitton présenté lors de l’Exposition de 1925, l’exposition retrace en huit salles tout un pan de son histoire.

Au total, ce sont plus de 300 objets et archives, issues des collections patrimoniales de la maison Vuitton que le public pourra découvrir. Parmi eux : malle-armoire, malle-auto, sacs aux formes géométriques, ou encore pièces d’archives des années 1920. Sans oublier des collections et silhouettes plus récentes signées Pharrell Williams, Marc Jacobs et Nicolas Ghesquière.

«Louis Vuitton Art Déco», à partir du 26 septembre au LV Dream, 26 Quai de la Mégisserie, Paris. Gratuit sur réservation.