The Mandalorian and Grogu : le duo de la série Disney+ est prêt pour le grand écran dans la première bande-annonce

La première bande-annonce de «The Mandalorian and Grogu», film dérivé de la série sur Disney+, vient d’être dévoilée. Des images inédites montrant Din Djarin, le personnage incarné par Pedro Pascal, et bébé Yoda dans des aventures XXL à découvrir en salle le 20 mai 2026.

Une aventure qui s’annonce épique. Plus de trois ans après la diffusion de la saison 3 de «The Mandalorian», c’est au cinéma que les fans de la série pourront découvrir la conclusion de l’histoire centrée sur le chasseur de prime Din Djarin, incarné par Pedro Pascal, et son fidèle Grogu, alias Bébé Yoda. La première bande-annonce dévoilée laisse entrevoir de nombreuses scènes d’action, avec un Grogu plus éveillé que jamais, et toujours dans la découverte de la maîtrise de la Force.

Au générique, les spectateurs découvriront de nouveaux visages, comme Jeremy Allen White dans le rôle du fils de Jabba le Hutt, ou encore Sigourney Weaver, dont le rôle exact n’a pas été spécifié pour le moment. Mais qui avait confirmé plus tôt cette année qu’elle aurait plusieurs interactions avec les personnages principaux, notamment Grogu. Ce qui avait fini de la convaincre de rejoindre le projet.

Grogu et ses nouvelles capacités

«J’ai le droit à plusieurs scènes avec Grogu, ce qui est probablement la raison pour laquelle j’ai accepté de faire ce film. Et c’est un petit dur à cuire. Ça va être formidable pour les spectateurs de découvrir ce que Grogu est capable de faire désormais, maintenant qu’il a un peu grandi, et que ses capacités ont grandement évolué depuis la série», avait-elle confié.

Selon le réalisateur Jon Favreau, Din Djarin, qui a adopté Grogu dans la saison 3 de «The Mandalorian», s’est occupé personnellement de la suite de sa formation après un premier enseignement prodigué par Luke Skywalker.

«Il y a une relation d’apprentissage entre les deux personnages, et il y a aussi le fait que Grogu se sent de plus en plus confortable après avoir suivi les enseignements de nulle autre que Luke Skywalker, et la maîtrise de la Force est le chemin de toute une vie. Donc nous souhaitions avoir une évolution. L’histoire devient plus vaste, l’écran aussi, et on veut que Grogu progresse dans ce cadre», avait-il expliqué.