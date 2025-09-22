Tom Holland hospitalisé en urgence après une chute sur le tournage de «Spider-Man : Brand New Day»

L’acteur britannique Tom Holland a été hospitalisé après une violente chute survenue lors du tournage du film «Spider-Man : Brand New Day».

Âgé de 29 ans, l’acteur Tom Holland a été transporté en urgence à l’hôpital ce vendredi. Selon «The Sun», le comédien britannique a été victime d’une violente chute pendant le tournage du film «Spider-Man: Brand New Day», quatrième opus de ses aventures dans la peau de l'homme araignée. Il se serait blessé à la tête et souffrirait d’une commotion cérébrale.

A la suite de l’accident, le tournage, qui a commencé début août dans les studios de Leavesden, à Watford, près de Londres, a été suspendu. Une réunion doit se tenir ce lundi pour réorganiser le calendrier de production. Le père de l’acteur, Dominic Holland, a indiqué ce dimanche, au cours d'un dîner de charité, que son fils serait absent «pendant un certain temps».

Réalisé par Destin Daniel Cretton, le long-métrage est attendu dans les salles obscures le 29 juillet 2026. Pour mémoire, l’action de «Spider-Man: Brand New Day» reprend après les événements de «No Way Home», lorsque le monde a oublié l'identité de Peter Parker, y compris son meilleur ami Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya).

«Brand New Day» marque le septième film de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker depuis ses débuts dans «Captain America : Civil War» en 2016. En plus d'apparaître dans le dernier volet de la saga Infinity («Avengers : Infinity War» en 2018 et «Avengers : Endgame» en 2019), il a joué dans trois films solo de «Spider-Man : Homecoming» en 2017, «Far From Home» en 2019 et «No Way Home» en 2021.