30 ans de Toy Story : voici le Top 10 des meilleurs films Pixar

Alors que «Toy Story» fête son 30e anniversaire avec un retour en salle prévu dans plus de 200 salles de cinéma en France, voici le classement des 10 meilleurs films du studio Pixar.

Toy Story

En 1995 (et en mars 1996 en France), «Toy Story» lançait la formidable aventure du studio Pixar avec cette histoire de jouets dont les spectateurs découvraient la vie secrète, loin du regard de leur propriétaire. Woody, le cow-boy, voyait débarquer dans la chambre de son enfant préféré un concurrent en la personne de Buzz l’éclair, un cosmonaute futuriste doté de multiples gadgets prêt à voyager «vers l’infini et au-delà». Un succès qui mènera à trois suites.

Wall-E

Cinq ans après «Le monde de Nemo», Andrew Stanton – qui s’occupe actuellement de «Toy Story 5» - réalisait «Wall-E», l’histoire d’un petit robot éboueur abandonné sur Terre où il n’a jamais cessé de travailler. Le jour où son chemin croise celui d’EVE, un robot ultra-moderne en charge de trouver une trace de vie, le destin de Wall-E et celui de l’humanité toute entière prend une nouvelle direction. Un récit poétique et émouvant.

Monstres et Cie

Les cauchemars prennent une nouvelle signification à travers le regard de Bob et Sulli dans «Monstres et Cie». Habitants de Monstropolis, ils travaillent dans une unité dont la mission consiste à faire peur aux enfants la nuit afin de recueillir leurs hurlements, qui sont la principale source d’énergie de la ville. Quand une fillette parvient à passer du monde des humains à celui des monstres, la panique est totale, le contact physique avec les enfants étant considéré comme mortel.

Vice-versa

Le film de Pete Docter et Ronnie del Carmen a eu l’idée géniale d’imaginer la vie des émotions – joie, tristesse, colère, dégoût et peur – à travers les expériences vécues par une fillette appelée Riley, dont le déménagement à San Francisco à l’âge de 11 ans va provoquer un chamboulement qui promet de mettre les émotions à rude épreuve. Un film d’une incroyable inventivité, dont le second volet sorti en 2024 est devenu le plus rentable de l’histoire du studio Pixar.

Coco

Le film de Lee Unkrich et Adrian Molina, qui co-signent également le scénario, suit la formidable aventure de Miguel, un garçon qui vit dans une famille où la musique est formellement interdite. Quand il se retrouve accidentellement propulsé dans le royaume des morts, il découvre l’histoire de ses ancêtres, et l’importance de la musique dans sa famille. Un bijou musical qui va avoir droit à une suite, «Coco 2», dont la sortie est annoncée dans le courant de l’année 2029.

Là-haut

En 2009, «Là-haut» était devenu le premier film d’animation à faire l’ouverture du Festival de Cannes. L’histoire est celle de Carl Fredricksen qui, enfant, était captivé par les exploits de l’aventurier Charles Muntz. Plusieurs décennies plus tard, veuf et harcelé par le monde moderne, Carl décide de s’engager dans une ultime aventure à la recherche des chutes du Paradis. Il découvre en chemin qu’un jeune scout appelé Russell s’est accidentellement joint à son périple.

Ratatouille

La gastronomie française est à l’honneur dans ce film centré sur les exploits en cuisine de Rémy, un rat installé dans les cuisines du restaurant parisien Chez Gusteau !, un établissement réputé dans lequel il va faire la rencontre d’un jeune apprenti, Alfredo. Ensemble, ils vont gravir les échelons pour devenir des chefs réputés. Un parcours qui ne sera pas sans embûches et retournements de situation.

Le monde de Nemo

Andrew Stanton et Lee Unkrich se sont associés en 2003 pour proposer «Le monde de Nemo», dont l’histoire se concentre sur un poisson-clown, Marin, qui veille sur son fils unique, Nemo, après que leur famille a été décimée par l’attaque d’un barracuda. Quand le jeune poisson est capturé par un plongeur, son père se lance à la poursuite du bateau, emmenant sa progéniture loin de lui. Cet événement marque le début d’une folle aventure pour le père et son fils, qui vont chercher à se réunir par tous les moyens.

Cars

En 2006, les aventures de Flash McQueen sur les pistes de course ont passionné des millions d’enfants avec une histoire qui met en avant les valeurs du courage et de l’amitié. Le succès du film, et la rentabilité des produits dérivés, pousseront Pixar à réaliser deux suites. On notera que «Cars» sera un des derniers rôles de l’acteur Paul Newman, qui double le personnage de Doc Hudson dans la version originale. Il décèdera deux ans plus tard, à l’âge de 83 ans.

Les Indestructibles

Écrit et réalisé par Brad Bird, lauréat de l’Oscar du meilleur film d’animation en 2005, «Les Indestructibles» suit une famille de super-héros tentant de mener une existence normale dans leur maison de banlieue à Métroville. Quand un ancien admirateur devenu le super-vilain Syndrome parvient à créer des robots intelligents et surpuissants, Bob et Helen Parr – autrefois connu sous le nom de M. Indestructible et Elastigirl – ainsi que leurs trois enfants doivent faire équipe pour déjouer ses plans. Sorti en 2018, le deuxième volet a caracolé en tête du box-office du studio Pixar jusqu’en 2024 et la sortie de «Vice-Versa 2».