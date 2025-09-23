55 ans de la mort de Bourvil : voici ses 5 films cultes

Le 23 septembre 1970, disparaissait Bourvil. Cinquante-cinq ans plus tard, le talent de l’acteur et ses rôles aussi bien dans un registre comique que dramatique, restent dans les mémoires.

Jusqu’au bout, il aura voulu rester discret sur le mal qui le rongeait. Monument du cinéma français, Bourvil, qui luttait contre la maladie de Kahler - un cancer de la moelle osseuse -, est mort le 23 septembre 1970, à son domicile parisien, à l’âge de 53 ans. De son vrai nom André Raimbourg, le chanteur auteur de la célèbre «Salade de fruits», devenu comédien qui se rêvait en Fernandel, laisse derrière lui des rôles et des films qui ont marqué des générations.

«La traversée de Paris» (1956)

Adapté de la nouvelle éponyme de Marcel Aymé, ce long-métrage réalisé par Claude Autant-Lara se déroule dans la capitale française pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’Occupation. Bourvil et Jean Gabin incarnent Martin et Grandgil, deux rois du marché noir qui transportent clandestinement de la viande de porc dans leurs valises. Bien entendu, rien ne se passera comme prévu. Marcel Aymé, qui ne voyait pas la présence de Bourvil au casting d’un bon œil, changea pourtant d’avis en découvrant sa prestation remarquable. Une performance qui lui a même valu le prix d’interprétation masculine à la Mostra de Venise.

«Le Corniaud» (1965)

Cette comédie de Gérard Oury marque les retrouvailles de Bourvil et Louis de Funès pour la troisième fois. Parmi les scènes cultes de ce classique du 7e art, celle de l’accident pendant laquelle Bourvil, qui joue un représentant de commerce un brin naïf, voit sa 2CV réduite à néant par le bolide de l’homme d’affaires Saroyan. «Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien», lance le malheureux. Régulièrement rediffusé à la télévision, «Le Corniaud» a enregistré près de 12 millions d’entrées lors de sa sortie en salles.

«La grande vadrouille» (1966)

Avec près de 18 millions de spectateurs au box-office, ce film se classe parmi les plus gros succès de l’histoire du cinéma hexagonal. Un peu plus d’un an après «Le Corniaud», Louis de Funès et Bourvil laissaient enfin éclater au grand jour leur complémentarité. Et c’est l’opposition de ces protagonistes très différents - le musicien autoritaire, teigneux et l’homme du peuple profondément humain -, associée à des répliques cultes («Y’a pas d’hélice hélas. C’est là qu’est l’os») et des situations rocambolesques (la scène des bains turcs) qui a séduit un public toujours plus nombreux à travers les années.

«Le cerveau» (1969)

S’inspirant de l'attaque du train postal Glasgow-Londres le 8 août 1963, considérée comme l’un des casses les plus incroyables du XXe siècle, cette comédie policière réunit à l’écran le duo Bourvil et Jean-Paul Belmondo. Les deux acteurs campent Anatole et Arthur, deux malfrats sans grand talent qui se retrouvent en concurrence avec des professionnels du hold-up. Le britannique David Niven et l’Américain Eli Wallach rejoignent la distribution.

«Le mur de l’Atlantique» (1970)

Il s’agit là du dernier long-métrage de Bourvil, qui sortira au cinéma quelques semaines seulement après sa mort. Pendant le tournage dirigé par Marcel Camus, la star aurait eu recours, comme pour «Le cercle rouge», à de la morphine pour supporter la douleur et être ainsi capable de finir les scènes. Avec un sourire de façade, Bourvil joue Léon Duchemin, un restaurateur qui se retrouve bien malgré lui résistant, lorsqu’un pilote de la R.A.F se réfugie dans son établissement.