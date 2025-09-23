«Classe moyenne» : que vaut cette comédie sociale avec Laure Calamy, Elodie Bouchez, Laurent Lafitte et Ramzy Bedia ?

Rancœurs et préjugés sont au cœur de la comédie sociale «Classe moyenne», en salles ce mercredi. Un jeu de faux-semblants orchestré par un casting royal.

Chacun cherche sa place. Avec la satire «Classe moyenne», présentée à la Quinzaine des Cinéastes au Festival de Cannes en mai dernier et attendue sur les écrans ce mercredi 24 septembre, Antony Cordier s’intéresse au transfuge de classe en usant d’un cynisme décapant. Le réalisateur de la comédie «Gaspard va au mariage» et de la série «Ovni(s)» met en scène un quatuor de comédiens - Elodie Bouchez, Laure Calamy, Ramzy Bedia, Laurent Lafitte - qui va s’étriper à huis clos, sous le soleil du sud de la France, dans une somptueuse propriété.

D’un côté, il y a les Trousselard, propriétaires des lieux venus passer quelques jours de vacances. Philippe, le père, est un avocat qui joue les bourgeois snobinards avec ses locutions latines. Laurence, la mère, est quant à elle une comédienne déconnectée de toute réalité qui rêve d’un succès sur les planches. Leur fille, Garance, aimerait elle aussi devenir actrice mais préfère les baignades dans la piscine avec son petit-ami, Mehdi. Ce dernier, issu d’un milieu populaire, a fini major de sa promo... au grand dam de son beau-père.

De l’autre, il y a les Azizi. Tony et Nadine font figure de domestiques puisqu’ils s’occupent à l’année de la demeure des Trousselard et répondent à leur moindre requête, même les plus absurdes. En contrepartie, ce couple modeste est logé gracieusement avec leur fille Marylou, qui est par ailleurs amie avec Garance. Après seulement quelques heures, un épisode malheureux va mettre le feu aux poudres entre ces deux familles, et contraindre le jeune Mehdi, futur roi du barreau, à jouer les arbitres. A ses risques et périls.

«Des combats à fleurets mouchetés entre les personnages»

«Ce qui m’intéressait, c’est que tous les personnages soient animés par la même passion : ils veulent changer. Nadine et Tony veulent changer de condition et devenir riches, Laurence veut devenir une actrice enfin respectable, Garance veut changer de nom et apprendre à pleurer, Philippe veut être reconnu comme «méritant». Quant à Mehdi, il veut évidemment changer de classe sociale», explique le réalisateur dans les notes de production, ajoutant s’être inspiré de l’œuvre de Claude Chabrol pour filmer «des scènes comme des combats à fleurets mouchetés entre les (protagonistes)».

Ce duel est remarquablement interprété avec, en tête, un Laurent Lafitte toujours aussi juste et délicieusement insupportable et méprisant avec ceux qu’il considère comme des «prolos». Laure Calamy est de son côté absolument irrésistible en maîtresse du jeu qui tente de tirer toutes les ficelles pour parvenir à ses fins. C'est drôle et sanglant.