Évanouis : Zach Cregger confirme être en discussion pour un film centré sur l'histoire de la tante Gladys

Succès de l’été en salle, «Évanouis» pourrait poursuivre sa route selon son réalisateur, Zach Cregger, qui a confirmé être actuellement en discussion avec le studio Warner Bros. pour un préquel centrée sur le personnage de la tante Gladys.

Un succès mérité. Le réalisateur Zach Cregger a confirmé au magazine Fangoria être en discussion avec le studio Warner Bros. pour tourner un préquel du film «Évanouis» centré sur le personnage de la tante Gladys. «C’est vrai, je suis en discussion avec Warner Bros. à ce propos. Il y a une histoire et je suis très enthousiaste à son sujet», a-t-il expliqué. Le mois dernier, le site américain Deadline avait révélé en exclusivité l'existence de premières négociations entre le metteur en scène et New Line Cinema.

Zach Cregger, qui travaille actuellement sur le reboot de la saga «Resident Evil» ainsi que la réalisation du film de science-fiction «Flood», a récemment révélé au site américain Collider avoir rédigé l’histoire de l’origine de la tante Gladys pour le scénario d’«Évanouis», avant de l’enlever du script final.

«Gladys avait son propre chapitre. Mais j’ai réalisé que cela portait préjudice au film, le fait d’en savoir plus à son sujet rendait l’ensemble plus monotone. Et au bout de la troisième version du scénario, après avoir supprimé cette partie, l’histoire est devenue meilleure», a-t-il confié.

Acclamée pour sa performance dans le rôle de la tante Gladys, Amy Madigan a laissé entendre qu’elle ne serait pas contre l’idée d’incarner une nouvelle fois ce personnage. «J’ai passé un moment tellement bon à travailler avec Zach et de me plonger dans son cerveau. C’est vraiment l’élément majeur de ce film. En ce qui concerne la suite, cela dépend de toute sorte de conversations d’affaires auxquelles je ne suis pas conviée. Mais j’aime profondément Gladys, je m’en tiens à cela pour le moment», avait-elle expliqué à Entertainment Weekly.