Mort de Claudia Cardinale : voici ses 5 plus grands rôles au cinéma

Icône du cinéma des années 1960, l’actrice franco-italienne Claudia Cardinale qui s’est éteinte ce mardi à l’âge de 87 ans, a tourné avec les plus grands réalisateurs. Retour sur 5 rôles qui ont marqué sa filmographie.

«Le pigeon» (1959)

La star née à Tunis en 1938 et que l’on a souvent comparée à Sophia Loren et Gina Lollobrigida, a tourné pour la première fois en italien dans «Le pigeon». Cette comédie de Mario Monicelli met en scène une bande de malfrats qui tentent par tous les moyens de trouver quelqu’un qui s’accusera du vol d’une voiture à la place de leur copain placé derrière les barreaux. Claudia Cardinale a donné la réplique à Marcello Mastroianni et Vittorio Gassman et a ainsi accédé à la notoriété, devenant rapidement «la petite fiancée de l’Italie».

«Cartouche» (1962)

A l’instar de Brigitte Bardot, sa pseudo rivale avec laquelle elle jouera dans «Les pétroleuses» de Christian-Jaque (1971), la comédienne s'est également fait une place dans le cinéma français. Dans le film de cape et d’épée «Cartouche» signé Philippe de Broca, elle se glissait dans la peau d’une voleuse et partageait l’affiche avec Jean-Paul Belmondo. «Bébel» qu’elle avait rencontré sur le tournage du «Mauvais chemin» et qu’elle retrouvera dans «La Scoumoune», dévoilé en 1972.

«Le guépard» (1963)

Avec ce long-métrage, Palme d’or au Festival de Cannes en 1963 et adapté du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le réalisateur Luchino Visconti a permis à Claudia Cardinale d’accéder à la gloire. Outre Burt Lancaster, elle a côtoyé pour ce projet l’incontournable Alain Delon, avec lequel elle avait déjà tourné dans «Rocco et ses frères», en 1960. La star a été doublée ne maîtrisant pas totalement l'italien et a donc alterné français et anglais.

«Huit et demi» (1963)

Dans cette comédie dramatique de Federico Fellini qui suit l’exil d’un cinéaste dépressif, celle qui crevait l’écran grâce à son charisme indéniable et sa voix rauque, interprétait la belle Carla. Elle est citée aux côtés d’Anouk Aimée, Marcello Mastroianni, Sandra Milo et Barbara Steele. Claudia Cardinale a souvent expliqué qu'il s'agissait de l'une de ses œuvres préférées.

«Il était une fois dans l’Ouest» (1969)

Elle restera à jamais associée à ce chef-d’œuvre du 7e art mis en scène par Sergio Leone. Dans ce western devenu culte dans lequel elle prêtait ses traits à une veuve, Claudia Cardinale s'est démarquée en étant la seule femme au casting et s’est imposée face à Henry Fonda, Charles Bronson et Jason Robards.