«Réaliser mon premier film en 13 jours avec un iPhone a été une véritable aventure» : Jean-Baptiste Bagaria nous raconte son épopée artistique

Des côtes du Péloponnèse jusqu’à l’arrière pays niçois… Avec son film «La Quête», Jean-Baptiste Bagaria, en véritable autodidacte, a réussi la gageure de tourner un long métrage en à peine treize jours, muni de son iPhone et aidé ses amis comédiens, pour la plupart professionnels. Alors que le film a déjà reçu six prix dans des festivals à travers le monde, son réalisateur est revenu pour nous sur cette folle aventure. Une preuve concrète qu’il faut «se donner les moyens de croire en ses rêves».

Dans ce premier film, que tout le monde peut découvrir gratuitement sur YouTube, Jean-Baptiste Bagaria raconte le parcours initiatique d’un fils sur les traces de son père. Quête de soi, de ses origines, parcours initiatique… Cette «Quête» est autant celle du héros que du réalisateur et de ses équipes. Un premier film ancré dans un territoire qu’il connaît bien, et dont le titre correspond parfaitement à cette aventure humaine menée par un cinéaste dont ce n’est, à l’origine, pas le métier principal. Jean-Baptiste Bagaria nous a accordé un long entretien inspirant et empli de générosité. Une générosité et une envie qui lui ont permis de convaincre et séduire autour de ce projet fou professionnels comme amateurs, venus de tous bords et des quatre coins du pays, des acteurs aux musiciens. De quoi donner des ailes à ceux qui hésiteraient à concrétiser leur passion.

Que raconte ce conte initiatique, et comment vous est venue cette idée ?

Jean-Baptiste Bagaria : On suit Pierre, un trentenaire parisien en pleine dépression, qui apprend que son père, qu’il n’a jamais connu, lui lègue un héritage. Mais cet héritage lui sera transmis uniquement après avoir accompli une sorte de quête, dans le village de Tourrettes-sur-Loup, là où il a vécu. Une quête qui doit lui permettre de comprendre qui était vraiment ce père inconnu, et pourquoi il l’a abandonné à la naissance. Il va rencontrer des personnages étranges qui ont tous connus son père et qui vont l’aider dans sa quête de vérité.

Je crois que tout fils essaye de comprendre qui est son père et d'avoir une relation constructive avec lui : d'où il vient-il, ses origines, jusqu’où lui ressemble-t-on ? Ça, c'était important pour moi, c’est véritablement le cœur du film, sa dynamique. Après, j’ai très vite su que j’allais raconter cette histoire par le biais du conte, d’un récit teinté de fantastique. C’est un film ovni, un peu loufoque, mais profondément humain. Un conte moderne, dans lequel j’ai essayé de mettre beaucoup de poésie. On pourrait le définir comme une comédie dramatique avec un zeste de fantastique.

Vous parlez souvent d’aventure, de quête, pour décrire le tournage de ce film qui en est une en soi, et les références aux légendes et à la mythologie sont au cœur de l’oeuvre. Comment définiriez-vous votre univers ?

En effet, je multiplie les références à la mythologie, sur les noms des lieux, des personnages, l’idée de la quête... C’est mon univers. Depuis que je suis petit, je suis pris par la mythologie. Ma mère m'a lu l'Odyssée petit, et j’ai été pris par le virus : La guerre de Troie, puis L'Iliade, puis Les douze travaux d’Hercule… La quête du Graal aussi me passionne, on le voit dans le film. J’ai été très touché par le film Big Fish, notamment, de Tim Burton. Si on devait me mettre un jour dans une famille de cinéastes, si j'ai la chance de faire d'autres films, j'aimerais bien être associé à des gens comme Terry Gilliam pour l'univers un peu fantastique, le conte. Pour l'humour et l‘ancrage historique, ce serait Alexandre Astier sur Kaamelott, y compris pour son côté touche-à-tout. Et puis l'univers de Bertrand Blier ou Godard pour l’art du dialogue. D'ailleurs, je crois qu'Alexandre Astier aussi s'inspire pas mal de ces gars-là. Après, Cocteau, pour son côté fantasque, me parle beaucoup. Si j’ai dessiné l’affiche et les génériques, c’est en m’inspirant de lui, qui était un pur exemple d’artiste total, poète, dessinateur, réalisateur…

© JB Bagaria

Comment est né ce projet totalement fou sur le papier ?

J’avais fait quelques court-métrages, ou je réalisais ou co-réalisais, et ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, j'ai mis tout ça un peu entre parenthèses parce que j'avais beaucoup de travail. Mon métier principal reste en effet le journalisme, c’est ce qui me nourrit financièrement, malgré de longues années d’école de théâtre et des participations à des séries ou sur les planches, un one-man show... Et puis est revenu ce besoin d'écrire. J’ai compris que je m'épanouissais dans l'écriture et dans la mise en scène, d'avoir une équipe, un collectif pour créer une œuvre, pour créer de l'art. J’ai voulu croire en cette phrase qu’on banalise à force de l’entendre : fais ce dont tu rêves, ce n'est pas impossible. Je me suis donc lancé dans cette aventure du long métrage avec un iPhone. Tout le monde m'a pris globalement pour un fou. Mais au fil du temps, des discussions, les gens ont compris où je voulais aller, que tout était carré dans ma tête, cadré. Et c'est pour cela que beaucoup m'ont suivi finalement dans cette aventure.

Combien de temps a-t-il fallu entre l’idée du scénario et la finalisation du film, alors que tout était à construire et toutes les équipes à trouver et réunir ?

Cinq ans en tout, en sachant que le montage, le mixage et l'étalonnage ont duré plus d’un an. Le scénario, je ne me suis pas posé un jour en me disant qu'est-ce que je pourrais écrire. Je prenais un café avec ma mère, on discutait, j'ai eu une absence de cinq minutes et vraiment, ça a défilé devant moi. Il fallait que je rentre et que j'écrive le texte, parce que tout était là. Toutes les grandes étapes du film, tous les personnages étaient déjà en place. Ce sont donc cinq années qui comprennent l'écriture, la mise en place, le tournage du film, puis la post-production, un vrai parcours du combattant. Parce qu’au milieu de tout ça, il faut aussi faire son métier !

Une gageure, d’autant plus que vous avez poussé à l’extrême cette envie d’indépendance totale sur le projet...

Pour moi, ça a été ma quête, une quête artistique, où j'ai pris énormément de plaisir. Je n'ai pas voulu ou cherché de financement extérieur. Il fallait que je fasse ce film, et la recherche d’aide financière aurait encore repoussé le projet. En plus, je voulais vraiment avoir une liberté totale, je ne voulais même pas dépendre d'une production, ou d’une source extérieure de financement. Pour l’anecdote, j’ai même un ami qui a gagné une certaine somme au loto et qui voulait m’aider. Je lui ai dit non. C’était mon œuvre, avec mes moyens, et je l’imaginais d’autant plus belle comme ça.

Je l’ai vraiment vu comme une odyssée. Après, une fois le film réalisé, il fallait monter tout ça. Là, j’ai fait appel à un monteur professionnel, mais pas issu du cinéma, avec un profil atypique. Le but était vraiment d’aboutir ensemble au résultat. C'était un véritable échange avec le monteur, qui, pour moi, a un rôle essentiel. L’histoire du cinéma regorge d’anecdotes sur les monteurs qui sauvent un film. Ne serait-ce que sur Star Wars, c'est la femme de George Lucas, qui était monteuse, qui lui a sauvé le film parce que le premier montage était calamiteux, c'est elle qui lui refait tout le montage.

Vous avez choisi un lieu de tournage que vous connaissiez-bien, dans les Alpes-Maritimes. Une façon là-aussi de garder la main, ou la volonté d’ancrer ce projet dans un territoire qui vous est cher ?

Dans le film, le héros principal, parisien, qui est en pleine dépression, est contraint de revenir aux sources. Ce film est apparu à une période où j'étais moi-même dans un moment assez sombre de ma vie. De m'imaginer à Tourrettes-sur-Loup, rencontrer des personnages loufoques mais positifs dans un univers poétique, ça m'a fait du bien aussi à cette période quand j'écrivais le scénario. Ce village, je le connais par cœur. Je suis issu d'une très vieille famille de là-bas. C'est un lieu qui me rassure, qui dégage une poésie, une magie, qui a vraiment permis de sublimer le film, et même les personnages, parce que c'est un personnage à part entière.

Le village de Tourrettes-sur-Loup, pendant le tournage d'une scène.

Et puis il y avait aussi un côté pratique, je connais parfaitement ce village, tous ses recoins, ses lieux insolites. Comme il faut des autorisations de tournage, c’était plus facile d’avoir tout sur un même site. Il y a une scène dans le film ou je rends une sorte d’hommage aux habitants de Tourrettes, celle du jeu de cartes. Les acteurs y sont des amis de la famille, non professionnels bien sûr. Mais je voulais apporter une authenticité au film avec des gens qui connaissent cet endroit. Au-delà du village, ce sont aussi tous les lieux un peu insolites de la région, en pleine nature, que je connais par cœur pour m’y être baladé très souvent. Pouvoir profiter de ce cadre naturel, c’est une chance, on peut offrir un décor marquant et très caractérisé pour chaque scène, comme une succession de tableaux : l’épave de l’avion, la grotte, la rivière et le poisson gravé sur la pierre…

Au-delà du financement, comment avez-vous réussi à convaincre les acteurs présents, dont certains ont un sacré pedigree, de jouer dans votre premier film ?

La plupart du temps, ce sont des gens que je connaissais. J’ai d’ailleurs écrit le scénario, en pensant à des comédiens que j’ai côtoyés. Ils m’ont fait confiance, et sont venus. J'avais fait un travail colossal en amont, pour découper mes scènes, sur le scénario.... Dans le casting, il y a des acteurs qui sont à la comédie française depuis vingt-cinq ans, comme Christian Gonon, d’autres qui ont été tête d'affiche pour des séries comme Christophe Ntakabanyura, dans Candice Renoir, qui jouent pour Alexis Michalik, comme Christopher Bayemi, qui ont joué dans James Bond, comme Mathilde Bourbin… Tu as intérêt à être cadré avec ces gens-là. Eux respectent ton projet. Donc toi, tu dois respecter aussi leur travail de comédien en proposant quelque chose d'ultra-carré. Je pense que le scénario les a intéressés parce que je leur propose quand même des rôles intéressants. Ensuite, ils savent que je suis quelqu'un d'ambitieux, que ce film-là, je ne vais pas le laisser dans un placard. L'idée, après, c'est de l'exposer au maximum. Évidemment, les acteurs les plus connus ne sont pas restés les treize jours de tournage. Mais ils sont venus bénévolement, parce que c'est un projet où, pour un long métrage, je n'avais pas de financement extérieur et je ne suis pas Crésus. Donc les acteurs sont venus vraiment pour la beauté du geste, pour l'aventure artistique et humaine. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je les remercie vraiment d'avoir pris la peine d'accepter ce pari artistique à mes côtés.

Racontez-nous un peu ce tournage, une véritable aventure en soi, avec son lot de petits miracles, et seulement treize jours pour boucler toutes les séquences.

Dès le départ je me suis dit : si le premier ou le deuxième jour, on voit que c'est une catastrophe, tant pis, ce n'est pas grave, on arrêtera. Je me suis lancé, et on a eu beaucoup de chance, on a été touché par la grâce. C’est quand même un long métrage. On n'a pas eu un jour de pluie, alors qu’on a tourné en février, personne n’est tombé malade, on n’a pas eu de problèmes… Personnellement, je pense que ce film m'a quand même un peu dépassé, avec un petit côté «mystique». Le fait de l'avoir tourné à Tourrettes-sur-Loup, il y a eu comme un truc, une force du village qui m'a dit : en fait, tu vas réussir à le faire ton film.

Sur le papier, c'était écrit 'impossible', et on a réussi à le faire.

Parce que sur le papier, c'est écrit «impossible» : treize jours de tournage avec 80% des scènes en extérieur, une vingtaine de comédiens, pas de possibilité de refaire les scènes plusieurs fois…Et on a réussi à le faire. Cela a été une aventure humaine artistique, fantastique. Je pense que 90% des gens qui ont été présents ont été embarqués par cette aventure. J'ai des gens qui avaient les larmes aux yeux au moment de partir, c'était extraordinaire. On était tous dans la même maison, on partageait les chambres, c'était la grande colonie, il y avait un côté très troupe théâtrale. J'aime beaucoup cet état d'esprit, on s'est organisé, tout le monde a été courageux, tout le monde a fait son travail. Mais dans la bonne ambiance, il n'y a jamais eu d'embrouille. C'était très positif comme atmosphère.

Un tournage rempli d’anecdotes sans aucun doute ?

Oui, et souvent sous forme de coup du sort positif, comme si une bonne étoile avait veillé sur nous. Il y a une séquence qui se déroule au milieu de la brume, à côté d’une carcasse d’avion, celle de La caravane de Tyson. La scène est parfaite à l’écran, mais ce n’était pas prévu du tout comme ça à l’origine. On part, sous le soleil, tous en t-shirt, avec une heure et demie de marche pour arriver à l'avion.

On commence à tourner, puis on se rend compte que la brume commence à nous envelopper. Et on se fait attaquer par le brouillard. Et en fait, ça fait un effet incroyable, mystique. Ça, ce n'était pas prévu dans le scénario, donc j'ai dû changer un peu le texte à la fin. Ça apporte une image incroyable, avec cet avion perdu dans la pampa, et ce brouillard étrange qui se déploie. Pour le coup, si j’avais dû utiliser une machine à fumer ou faire du brouillard, ça ne serait jamais rentré dans le budget.

Tourner avec un Iphone était un choix ou une nécessité ? C’est une preuve que l’on peut produire du beau cinéma avec peu de moyens ?

La chance d'aujourd'hui - à une autre époque ce n'était pas le cas - c'est que tu peux tourner un film avec très peu de moyens, que ce soit avec des caméras qui ne sont pas chères et qui sont très performantes, et même maintenant avec un iPhone, un 13 Pro en ce qui me concerne. Ce n’est pas moi qui ait dit «Super, je vais tourner avec ça !». Mais désormais, il y a de très grands réalisateurs, des gens oscarisés, qui ont tourné des films à l'iPhone, comme Dany Boyle, Kathryn Bigelow, Michel Gondry... Tu peux facilement obtenir de très beaux plans. Personnellement, j'aime l’aspect un peu posé des vieux films d'aventure, où la caméra n’est pas en mouvement perpétuel. On pose le cadre, il y a un lieu, on voit le lieu, il n'y a pas de flou au fond… Dans mon film, il y a certaines séquences, alors que tu regardes des personnages, tu peux voir qu'il y a un oiseau qui passe. C'était important d'avoir ces cadres posés, et un iPhone te permet de l’obtenir. Les effets de lumière, comme dans la scène de la grotte, sont eux aussi très bien rendus.

La scène de «La grotte», entièrement éclairée à la bougie.

De manière plus globale, si on prend les nouveaux outils, les nouveaux réseaux, les possibilités me semblent plus grandes. Avec les réseaux sociaux, les acteurs peuvent se montrer, avec notamment des mini-séries sur Instagram, sur TikTok. Que le résultat soit bon ou pas, un acteur, un réalisateur qui essaie et qui se bat, qui fait des choses, a tout mon respect. Avec un bon appareil, tu peux avoir des choses incroyables désormais, réaliser ses courts métrages avec un iPhone, c’est parfait !

Pour avoir un ordre d’idée, quel budget représente un projet comme le vôtre, alors qu’il faut pouvoir se passer de financements extérieurs ?

Il faut bien entendu prendre en compte les personnes qui ont travaillé sur le projet. Les acteurs, il y en avait 23 au total. Côté technique, il y avait 2 personnes au son, un à la caméra, un script… On va dire 8 personnes sur place. Et il y a le monteur, après en post-production, l'étalonneur et le mixeur. Donc pour les treize jours de tournage au total - le matériel, la nourriture, le logement - le montage et finalisation du film, l’achat de l’iPhone… On est pas loin de 15.000 euros, entre 13 et 15.000 euros, à peu près. C’est un certain coût, mais avec quelques sacrifices, c’est dans le domaine du possible.

Treize jours de tournages à l’iPhone… Mais une musique digne d’un long-métrage «professionnel», orchestrale. Comment avez-vous fait pour obtenir une telle bande originale ?

Là aussi, c’est une belle histoire et une vraie chance. Je ne suis pas un très grand connaisseur de musique classique, mais en creusant un peu les musiques que j’appréciais, où le choix des réalisateurs dont j’apprécie cet aspect, je me suis trouvé pas mal d’affinités avec des compositeurs comme Dvorak par exemple. Il se trouve que j’avais pu rencontrer une professeure de musique exceptionnelle, Caroline Lecoq, par le conservatoire d'Anthony. Je lui ai parlé de mon projet et elle a adoré. Elle s'y est mise à fond avec ses élèves. Donc on a trente minutes de musique classique qui sont interprétées par l'orchestre du Conservatoire d'Antony. C'est tellement touchant d'avoir ces jeunes qui viennent apporter leur grain de sel, avec leur sincérité. Quand je suis allé à leur première répétition, au bout d'un mois et demi, je me suis retrouvé dans la salle et quand la musique a commencé, j'ai été pris par l’émotion. Avec cette musique, certaines séquences du film deviennent vraiment magnifiques, avec une ambiance de films d'aventures des années 1950. Rien ne remplace un véritable orchestre pour la bande son d’un film, c’est un vecteur d’émotion incroyablement puissant.

Une fois cette «quête» achevée et le film en boîte, comment fait-on pour le faire vivre, le faire connaître quand on est un peu «hors-circuit» ?

C’est finalement ça le plus dur. Je pensais que ce serait plus simple. Dans un premier temps, je me suis cassé les pieds, on va dire, à faire une version en DCP, c'est-à-dire une version cinéma. J'ai eu de la chance, grâce de bons contacts, ça n’a pas été trop difficile. On a pu voir le film une première fois à la SACD. C’était magnifique à l’écran. Ensuite, en premier lieu, j’ai essayé de contacter les distributeurs, puis les cinémas indépendants français. J'avais toute la liste, et je pense sincèrement avoir contacté tout le monde. Les quelques distributeurs à m’avoir répondu m’ont expliqué qu'ils étaient liés aux producteurs. Et les cinémas indés m’ont expliqué qu'ils étaient associés avec des distributeurs. Ou alors il faut payer pour pouvoir diffuser ton film sur un écran. À un moment, j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit tant pis pour le cinéma. Ce film, je veux le montrer, je veux qu'il existe, il est beau à l'image.... Je n’aurai pas de salle de cinéma mais je vais le mettre sur YouTube. C'est gratuit. Les gens vont pouvoir le voir. Ça me permettait aussi de lancer la campagne de médiatisation. C’est aussi un moyen d’avoir des retours directs de la part de ceux qui l’ont vu, et de nombreux commentaires sont touchants, encourageants, c’est rassurant de voir que la démarche à été comprise. Et cette histoire d’un type qui tourne en treize jours un film sans moyens avec un iPhone au coeur des Alpes-Maritimes a évidemment séduit les médias de la région, ce qui a offert une certaine visibilité au film. Le maire de la ville devrait faire du cinéma en plein air avec «La Quête»… De fil en aiguille, le projet commence à se faire connaitre.

C’est surtout dans les festivals que le film commence à se faire nom, parfois de manière assez insolite !

C’est un milieu que je ne connais pas bien, j'ai tout appris sur le tard, mais certains outils te permettent de rentrer dans la vaste galaxie des festivals. Et c'est assez incroyable ! Évidemment, tu peux tenter Sundance. Ça m'a coûté 150 euros, Sundance m'a dit, «t'es gentil, mais on se verra plus tard». Mais il fallait le tenter ! Après, il y a des festivals qui sont plus à l’échelle de ton projet. Tu débourses entre 10 et 30 euros, et tu peux espérer être sélectionné. Et quand ça arrive, c’est quelque chose d’incroyable. Cela veut dire que, de n’importe où dans le monde, des gens ont vu et apprécié ton travail.

L'idée de pouvoir montrer le film à l'international avec succès est fantastique.

Et je dois dire que le succès du film à l’international va bien au-delà de mes espérances ! Là, le film a déjà remporté six prix ! La meilleure comédie au Festival indé de Thessalonique, en Grèce (un signe du destin vu le sujet de mon film), le meilleur premier film au Festival Ayodhya, en Inde, qui existe depuis près de vingt ans, le prix du meilleur film au Festival indé horreur et fantastique de Los Angeles, un autre à Boston, à Las Vegas, à Rome... Le film part aussi en Guinée-Équatoriale, dans un festival indé à Malabo, la capitale du pays, c’est assez incroyable. Il y a aussi des festivals indés consacrés aux oeuvres tournées avec un téléphone… L'idée c’est de pouvoir le montrer partout dans le monde, je trouve ça fantastique, c’est comme si la quête était toujours en cours.

Cette première expérience réussie vous a-t-elle donné envie de vous lancer dans un deuxième film ?

Oui, je travaille dessus. Grâce au film, j'ai pu intégrer une «guilde» qui s'appelle Talent Azur, dans les Alpes-Maritimes. On a des rendez-vous dans les amphithéâtres entre les auteurs, des réalisateurs, parfois des comédiens, des producteurs. Et chaque année, ils font un concours pour pouvoir présenter ton projet devant des grands producteurs de la région. Donc, grâce au film, je vais faire ce concours cette année. Après, je ne joue pas toute ma vie et mon œuvre sur ce concours. Si prochain film il y a, je le ferai. Évidemment, je ne pourrai plus le refaire comme avec «La Quête». Je pense que ça n'arrive qu'une fois. Les planètes se sont alignées. L’idée désormais c’est plutôt d'écrire mes scénarios et de les envoyer à des producteurs, et voir si les projets, si les choses que je peux écrire les intéressent. Mais ça restera dans cet univers, des comédies dramatiques avec un zeste de fantastique, des contes modernes un peu, étranges, mais qui parlent de notre temps.

Après une telle aventure, quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui hésitent à franchir le pas et se lancer dans la réalisation ?

C'est un peu facile mais je leur dirais que rien n'est impossible. Avec le recul je me suis dit que j'étais fou mais en même temps, j'avais une telle certitude en moi pour le faire. On retient de lui surtout ses petites phrases, mais Jean-Claude Van Damme avait une vrai discours là-dessus. Il disait : «tu verras, il y a plein de gens qui te diront c'est impossible, tu n’y arriveras jamais. Mais en toi il y a une voix qui te dit fais le, fais le test. Peut-être que tu n’iras jamais aux Oscars mais on s'en fout. Tu le fais pour toi». J'ai un de mes comédiens qui était ému parce que sa fille a pu le voir dans un vrai rôle. Déjà tu le fais pour toi, pour tes proches, et puis parce que tu as besoin de le faire. Donc la première chose, c’est de se donner les moyens d’y arriver, sans illusions. Si aujourd'hui tu as 50 ans et tu me dis que tu veux être footballeur professionnel, est-ce réalisable, même avec la meilleure volonté du monde ? Si tu es photographe, si tu es peintre, si tu es sculpteur, tu peux faire tes œuvres, tu peux faire une page sur une plate-forme et rendre visible ton travail. Peut-être que des gens vont être touchés par ton art. Tu n'as plus besoin maintenant d'aller louer une salle Place Vendôme pour montrer tes pièces de théâtre, de louer un espace dans une galerie d’art pour exposer des oeuvres.

Et le cinéma, c'est pareil. Aujourd'hui, avec un iPhone, avec un mec au son qui n'est pas mauvais, une petite équipe, tu peux faire, au minimum, un court-métrage. Pour mon film, on a été une toute petite équipe ; et on y est allé. Évidemment que tout peut être mieux, et que ce n'est pas un film avec le budget d'Avengers. Mais moi, quand je vois le film, je suis fier de ce qu'on a fait. Je n’ai pas l’impression de voir un travail d'amateur fait au caméscope. Il y a des belles images, il y a des belles scènes. Et quand je lis les commentaires sur YouTube, des gens qui sont touchés par le film, qui t'expliquent pourquoi ils sont touchés, tu te dis que tu ne l'as pas fait pour rien.

Quand je lis les commentaires de gens qui ont été touchés par le film, je me dis qu'on ne l'a pas fait pour rien.

Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour des gens qui, peut-être un jour, diront «j'ai vu un film, il est génial, ça m'a touché, regardez-le». Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, tu n’as plus l'excuse de dire, c'est impossible, je ne pourrai jamais le faire. Tout est respectable quand tu fais les choses avec l’intention de bien le faire, d'y mettre toute ton énergie. Tu pourras être fier de toi aussi parce que tu diras je l'ai fait. Il faut aussi savoir pourquoi on le fait. J’en parlais avec Jacques Poix-Terrier, qui joue le rôle du prêtre Jacques dans le film, qui a été élu à la Comédie-Française pendant sept ans, qui est un acteur exceptionnel. Il me disait : «il y a 15.000 comédiens en France, il y en a 1.500 qui vivent bien, 100 qui vivent très bien, et 15 qui sont millionnaires. Allez, peut-être 30. Le reste, bon courage». Donc, je ne dis pas, si tu veux être artiste, casse tout et va vivre comme un misérable, et tu vas avoir une vie difficile. Mais tu as le droit d'avoir ton métier, tu as du temps à côté, des week-ends, des vacances… Et tu ne feras pas ton projet en un an, tu le feras peut-être en cinq ans. Mais au moins, n'aie pas de regrets, tente. Par contre, il ne faut pas tout casser. Il ne faut pas tout envoyer valser pour ça. Parce que là, ça devient difficile, tu dépends de ça et en fait, ta passion va se transformer en une obsession qui va te ronger et t'abîmer.