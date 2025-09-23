«Une bataille après l’autre» : pourquoi ce film événement avec Leonardo DiCaprio pourrait-il figurer aux Oscars ?

Avant même sa sortie au cinéma ce mercredi, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, «Une bataille après l’autre», crée l’événement. Porté par Leonardo DiCaprio, ce blockbuster décapant adoubé par Steven Spielberg, pourrait se faire une place aux Oscars.

Du lourd. Avec un casting cinq étoiles, une mise en scène furieusement inspirée, et un scénario qui résonne avec l’actualité, Paul Thomas Anderson signe ce mercredi 24 septembre un retour tonitruant au cinéma avec «Une bataille après l’autre». Pour ce nouveau long-métrage au budget avoisinant les 140 millions de dollars - bien loin des habitudes de tournage de «PTA» -, l’auteur de «Magnolia», «There will be blood» et «Phantom Thread» collabore pour la toute première fois avec Leonardo DiCaprio qui incarne Bob, un ancien révolutionnaire vieillissant qui vit en marge de la société avec sa fille adolescente.

Avant de devenir une épave paranoïaque accro à la drogue et l’alcool, et qui ressemble étrangement au cousin de The Big Lebowski, le jeune homme combattait le capitalisme en menant de violentes actions à la frontière entre le Mexique et les États-Unis avec son groupe French 75, dont faisait partie sa petite-amie qui magnait la mitraillette comme personne, et cela même enceinte de neuf mois. Mais cet insurgé fan d’explosifs a vu sa vie bouleversée dès lors que le colonel Lockjaw y a fait irruption. Seize ans plus tard, ce suprémaciste blanc, aussi fou qu’effrayant, revient hanter Bob, obligeant ce dernier à sortir de son isolement et à prendre contact avec le professeur d’arts martiaux pour retrouver sa fille kidnappée.

Chase Infiniti, la révélation féminine

Alors qu’il avait dû, il y a une trentaine d’années, refuser pour cause de tournage de «Titanic» la proposition de Paul Thomas Anderson de jouer dans «Boogie Nights», Leonardo DiCaprio a voulu rattraper le retard et semble s’en donner à cœur joie dans cette libre adaptation du roman de Thomas Pynchon, «Vineland». Celle-ci doit aussi sa réussite à un casting impressionnant composé de Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall et Teyana Taylor, sans oublier la révélation dont le nom est sur toutes les lèvres, Chase Infiniti. Celle que l’on a découverte dans la série «Présumé innocent» avec Jake Gyllenhaal, et qui joue ici la fille de Leonardo DiCaprio, n’a pas froid aux yeux face aux poids lourds du cinéma hollywoodien.

Oscillant entre comédie d’action, thriller haletant et récit dystopique teinté d’humour, ce film égratigne l’Amérique avec son message engagé et politique. Une histoire tournée bien avant l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre dernier, et qui pourtant se présente comme le reflet d’un pays divisé entre l’administration Trump et les opposants démocrates. «(Elle évoque) la manière dont nous avons cessé de nous écouter les uns les autres, et comment ces personnages qui pensent ou agissent de manière extrême peuvent faire beaucoup de mal», a expliqué Leonardo DiCaprio lors d’un entretien au New York Times. «J'espère que ce film suscitera vraiment des dialogues sains et des conversations importantes que l'on devrait avoir», a par ailleurs souligné l’actrice Teyana Taylor lors d’une conférence de presse.

Prétendant sérieux pour la prochaine cérémonie des Oscars l’an prochain, «Une bataille après l’autre» semble faire l’unanimité auprès des critiques. Et a même reçu les éloges du grand Steven Spielberg. «Je n’ai jamais vu un film aussi proche dans le ton du ‘Dr Folamour’ de Stanley Kubrick. On est dans la comédie absurde, prise avec beaucoup de sérieux, parce que ça reflète tellement ce qu’il se passe dans notre pays aujourd’hui, chaque jour. Mais ça l’amène à un niveau où vous avez envie de rire, parce que si vous ne riez pas vous allez vous mettre à crier : ‘C’est trop réel’», a déclaré le cinéaste à l’issue d’une projection organisée en avant-première aux États-Unis.