Mort de Claudia Cardinale : ces acteurs célèbres qu'elle a éconduits

Claudia Cardinale est décédée mardi à l’âge de 87 ans. Actrice de talent connue également pour sa beauté, l’icône du cinéma a fait tourner la tête de nombreux hommes, comme Alain Delon et Marlon Brando, mais n’a jamais cédé à leurs avances.

Personne n’était insensible à son charme. Mais Claudia Cardinale en a éconduits plus d’un. Et pas des moindre. Dans une interview accordée au Corriere della Serra, la star était revenue sur les hommes qui ont jalonné son parcours de comédienne, révélant avoir refusé les avances de plusieurs stars de cinéma. «J'ai dit non à Brando, à Delon et à Marcello...», avait ainsi confié la star, réfutant au passage la rumeur selon laquelle Jacques Chirac était fou d’elle. «Mais non ! Ce n'est absolument pas vrai. … Chirac était peut-être un "homme à femmes", mais pas avec moi», racontait-elle.

Un seul grand amour

Certains pourtant ont tenté leur chance, à l’instar de la star américaine Marlon Brando, comme le racontait Claudia Cardinale en 2015. Lui qui a été l’idole de l’actrice lorsqu’elle était jeune et vivait à Tunis, a pourtant essuyé un refus. «Un jour, à Los Angeles, Marlon est venu frapper à ma porte. Il a tout fait pour me séduire. Il a sorti le grand jeu. Quand il a compris que c’était peine perdue, il s’est mis à rire et m’a dit : "Tu es Bélier, comme moi". Quand il est parti, je me suis dit que j’étais vraiment stupide et je m’en suis mordu les doigts», expliqua-t-elle, citée par le magazine Public.

Alain Delon aussi. L’acteur avec qui Claudia Cardinale a tourné pour la première fois en 1960, à l’âge de 22 ans, dans «Rocco et ses frères», avant de le retrouver pour le film culte Le Guépard, toujours signé Visconti et sorti en 1963, n’a pas non plus eu les faveurs de la belle franco-italienne. «Alain est un ami. Nous nous sommes souvent retrouvés, tant au cinéma que dans la vie. Nous avons partagé l'expérience du Guépard, et cela nous a liés pour toujours», confiait ainsi la star au Corriere della Serra. Pourtant, l’acteur au regard bleu perçant aurait bien voulu plus, comme Claudia Cardinale l’expliquait en 2015 : «Alain me dit toujours qu’on aurait pu avoir une belle histoire d’amour, mais que nous sommes devenus un couple mythique grâce à ce film».

Américain, Français... tous ont été séduits par le charisme de Claudia Cardinale, qui confiait d'ailleurs ne s'être «jamais trouvée vraiment belle». Son compatriote italien Marcello Mastroianni déclarait lui être tombé fou amoureux d’elle. Mais l'actrice lui a, là encore, préféré le rôle d’ami. «Nous étions amis, ça oui», soulignait la star dans le journal italien. Largement courtisée, c'est finalement sur le réalisateur napolitain Pasquale Squitieri, que Claudia Cardinale avait finalement jeté son dévolu, vivant avec lui une grande histoire d’amour, pendant près de trente ans.