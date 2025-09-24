Mort de Claudia Cardinale : qui était Pasquale Squitieri, le grand amour de sa vie ?

Icône du cinéma français et italien, Claudia Cardinale, qui a rendu son dernier souffle ce mardi à 87 ans, avait vécu une grande histoire d’amour avec le réalisateur napolitain Pasquale Squitieri, disparu il y a huit ans.

Un couple à la ville comme à l’écran. Décédée ce mardi à Nemours, à l’âge de 87 ans, l'actrice franco-italienne Claudia Cardinal laisse derrière elle deux enfants, Patrick, qui est né en 1958 à la suite d'un viol et dont l'existence a longtemps été cachée, et une fille, prénommée comme elle, Claudia. Née en 1979, elle est issue de sa relation avec le réalisateur et scénariste napolitain Pasquale Squitieri, le grand amour de sa vie, disparu en 2017 des suites d’une maladie respiratoire.

La star et le cinéaste ont filé le parfait amour pendant près de trente ans. «Ce fut l'unique amour de ma vie», avait-t-elle confié au quotidien «Corriere della Sera». Entre 1974 et 2011, la comédienne a joué dans dix de ses films, dont «Lucia et les Gouapes» (1974), «L'Affaire Mori» (1977), «Corleone» (1978) et «Claretta» (1984), consacré à la maîtresse de Benito Mussolini et qui a valu à Claudia Cardinale plusieurs prix.

Celui que l'actrice décrivait comme «un très beau mec et un tombeur qui enchaînait les conquêtes d’actrices italiennes, françaises, américaines», a également fait appel à elle pour son film de gangsters «Father», le dernier en date, sorti en 2011.

du cinéma à la politique

Au cours d’une interview accordée au «Monde», en 2017, elle est revenu sur leur rencontre. «Je le voulais à tout prix», avait-elle confié. Alors, quand «j’ai su un jour qu’il était à New York, j’ai pris l’avion et, à l’aéroport JFK, j’ai appelé le seul numéro que j’avais, celui d’un de ses amis artistes. J’ai dit : ‘Je cherche Pasquale’. Il me répond : ‘Incroyable : il est à côté de moi’. Et il me le passe : ‘Claudia, pourquoi m’appelles-tu de Rome’ ? ‘Voyons ! Je suis à JFK. Viens me prendre’. Et il est venu. Et nous avons passé vingt-sept ans ensemble», avait raconté Claudia Cardinale.

Sans renoncer à son premier amour, le cinéma, Pasquale Squitieri, qui avait commencé sa carrière sous le pseudonyme de William Redford, s'était tourné vers la politique, en s’engageant notamment avec le parti «Alliance Nationale» avant de devenir sénateur en 1994.