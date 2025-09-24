Mort de Claudia Cardinale : qui sont ses enfants et pourquoi la regrettée actrice avait-elle caché l'existence de son fils ?

Légende du cinéma, Claudia Cardinale s'est éteinte ce mardi 23 septembre 2025. Mère de deux enfants, l’actrice avait pendant des années caché l’existence de son fils.

Icône du 7e art, Claudia Cardinale est morte à l'âge de 87 ans, a annoncé ce mardi son agent à l'AFP. L'actrice franco-italienne, notamment connue pour ses rôles dans «Le Guépard» et «Il était une fois dans l'Ouest», est décédée à Nemours, où elle habitait avec ses deux enfants. «Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste», a déclaré son agent Laurent Savry dans un communiqué transmis à l'AFP.

Sa beauté et son talent ont irradié le grand écran mais la star a aussi fait face à des combats dans l'ombre en devenant mère d’un petit garçon très jeune. À l’âge de 17 ans, l’actrice a en effet été victime d'un viol et est tombée enceinte. Elle a vécu sa grossesse en secret et accouché en toute discrétion à Londres de son fils, Patrick, le 19 octobre 1958. Sur les conseils du producteur Franco Cristaldi, qui deviendra son compagnon de 1966 à 1975 et adoptera l’enfant, elle décidera de cacher l’existence de son garçon pour préserver sa carrière. «J’ai été contrainte d’assumer ce mensonge pour éviter ce scandale et protéger ma carrière», avait-elle confié. «Je ne serais pas arrivée là si la naissance de mon petit garçon, à la suite d’un viol, ne m’avait poussée à m’engager dans le cinéma pour gagner ma vie et être indépendante. (...) Pour Patrick, ce bébé que j’ai voulu garder malgré les circonstances et l’énorme scandale que pouvait susciter alors une naissance hors mariage», avait-elle expliqué dans les colonnes du Monde.

Comme lui avait demandé le producteur Franco Cristaldi, Claudia Cardinale présentera son fils comme son frère avant de dévoiler publiquement la vérité quand Patrick atteindra l'âge de 6 ou 7 ans. «On a organisé discrètement mon accouchement à Londres. Et c'est ainsi que le bébé a été nommé Patrick. Parce qu'on l'a baptisé à la St Patrick's Catholic Church. Le même producteur a eu l'idée de raconter que le bébé était mon petit frère. Et j'ai été contrainte d'assumer ce mensonge pour éviter le scandale et protéger ma carrière», avait-elle indiqué.

L’actrice italienne avait également confié au Monde qu’elle entretenait un excellent rapport avec son fils. Quand le géniteur de Patrick a manifesté son souhait de le reconnaître, Claudia Cardinale a confié lui en avoir parlé. «Quand je l’ai su et que j’ai interrogé Patrick pour savoir s’il voulait faire sa connaissance, il a refusé catégoriquement. Tout cela a été très tourmentant. Et mon fils en a souffert», avait-elle dit. «Je lui ai tout dit sur sa naissance. Ma rencontre avec cet homme qui m’avait laissé un mauvais souvenir. Patrick a décidé que cela ne l’intéressait plus. Il était d’accord pour ne plus jamais en parler».

Réunis à Nemours

En 1973, Claudia Cardinale a ensuite fait la rencontre de Pasquale Squitieri et quitté Franco Cristaldi. De ses amours avec le réalisateur napolitain naîtront de nombreux films et une petite fille prénommée Claudia. «Je n’ai eu dans ma vie qu’un seul homme : le réalisateur napolitain Pasquale Squitieri, le papa de ma fille, avec qui j’ai fait dix films. C’était un très beau mec, un tombeur, qui enchaînait les conquêtes d’actrices italiennes, françaises, américaines», confiait Claudia Cardinale au Monde en 2017. «Eh bien, je l’ai voulu à tout prix.» Leur relation durera trente ans avant leur séparation au milieu des années 2000.

Ces dernières années, Claudia Cardinale a vécu auprès de ses deux enfants à Nemours, où elle a créé un lieu culturel qui soutient les arts qui mettent en lumière les femmes et l'environnement. «C'est une maison qui s'est offerte à nous un peu par hasard» avait raconté Claudia Squitieri, selon des propos rapportés par Purepeople. «On cherchait quelque chose de petit et on est tombées sur cette bâtisse magnifique, cachée des regards. On est tombées amoureuses», s'est-elle souvenue.

«Maman a d'abord loué une maison pour quelques petites périodes, et puis un jour, on a trouvé cette demeure. Ça a été un coup de coeur et la naissance d'un projet : celui de vivre ici et de faire du lieu un bar, un restaurant, des gîtes, mais aussi le siège de la Fondazione Claudia Cardinale, qui soutient notamment l'art contemporain en accueillant des artistes en résidences et qui travaille en collaboration avec le Museo Novecento de Florence et le Château-Musée de Nemours», avait-elle détaillé. «Au-delà de notre lieu de vie, nous avons voulu créer un espace convivial, avait poursuivi Claudia. Un lieu de sociabilisation et de culture, qui est nourri par les échanges, une maison de partage et de convivialité.»