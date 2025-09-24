«The Savant» : la sortie de la série avec Jessica Chastain repoussée en raison de l'actualité américaine

La série «The Savant», avec Jessica Chastain, qui devait être mise en ligne cette semaine sur Apple TV+, «est reportée à une date ultérieure suite à l’assassinat de Charlie Kirk», ont annoncé les médias américains.

Thriller avec Jessica Chastain, «The Savant» ne sera pas, comme initialement prévu, mis en ligne ce vendredi sur Apple TV+. Sa sortie a été repoussée en raison du climat politique actuel aux Etats-Unis, explique Variety. «Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter ‘The Savant’», ont ce mardi indiqué les dirigeants de la plate-forme Apple TV+ au magazine dans un communiqué. «Nous vous remercions de votre compréhension et avons hâte de diffuser la série ultérieurement», ont-ils ajouté.

«The Savant» est une série en huit épisodes sur les milieux suprémacistes américains inspirée d'un article d'Andrea Stanley paru dans Cosmopolitan en 2019. Il met en scène Jessica Chastain dans le rôle de «Jodi Goodwin, une ancienne combattante qui travaille à l'Anti-Hate Alliance. Là, elle consulte secrètement des forums de discussion de type 4Chan et tente de démasquer d'éventuels terroristes. Au début de la série, se faisant passer pour une nationaliste blanche, elle découvre par hasard la préparation d'une attaque intérieure de grande envergure et tente d'infiltrer le groupe pour la contrecarrer.»

D'une actualité brûlante

«Cette série nerveuse et haletante suit une enquêtrice sous couverture appelée ‘The Savant’ (Jessica Chastain) tandis qu’elle infiltre des groupes haineux en ligne dans le but d’empêcher les extrémistes du pays de passer à l’acte», peut-on lire sur le site de la plate-forme. Sa mission est d'«empêcher les tueurs de masse potentiels de mettre leurs plans à exécution» et son «attention s'est portée sur l'alt-right, une version plus jeune et plus misogyne du mouvement suprémaciste blanc qui séduit une nouvelle génération sur les forums et les réseaux sociaux».

«Nous sommes au bord d'une violence grave», déclare le personnage de Jessica Chastain dans la bande-annonce, évoquant une attaque potentielle de l'ampleur du 11 septembre.

Selon Deadline, la série comprend, «entre autres actes de violence, un tireur d'élite en action et l'attentat à la bombe contre un bâtiment gouvernemental».

Si Apple n’évoque pas le drame pour justifier l’annulation de la sortie de la série ce vendredi, Deadline ou encore Variety avancent que c’est en raison de la mort de Charlie Kirk, le militant conservateur abattu le 10 septembre lors d'un événement sur un campus universitaire de l'Utah.

Pour l’heure Apple TV+ n’a pas annoncé la nouvelle date de lancement de «The Savant».