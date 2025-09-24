«Son regard, sa voix et son aura habitent à jamais l’histoire du cinéma» : les premiers hommages à l’actrice Claudia Cardinale affluent après l’annonce de sa mort ce mardi

Figure emblématique du cinéma des années 1960, Claudia Cardinale est décédée ce mardi à 87 ans. De nombreuses personnalités saluent sa beauté et son talent.

Elle avait tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone… L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale est décédée mardi à l'âge de 87 ans, a annoncé mardi son agent à l'AFP. «Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée, à la fois en tant que femme et en tant qu'artiste », a déclaré Laurent Savry.

Inoubliable dans «Le guépard», «Il était une fois dans l'ouest» ou encore «Huit et demi», Claudia Cardinale était l'une des actrices les plus emblématiques du cinéma italien avec Gina Lollobrigida et Sophia Loren. Son décès marque la disparition «d'une des plus grandes actrices italiennes de tous les temps», a réagi mardi le ministre italien de la Culture Alessandro Giuli. «Incarnation d'une grâce toute italienne et d'une beauté particulière, elle a participé au cours de sa longue carrière à plus de 150 films, dont certains sont considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma d'auteur», a poursuivi le ministre dans un communiqué. «Connue dans le monde entier, elle a su inspirer par son talent exceptionnel les principaux réalisateurs du XXe siècle», a-t-il ajouté.

«La fille à la valise est partie, l'Angelica du Guépard n'ouvrira plus le bal», a réagi Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, auprès de l'AFP. «Elle était belle, simple, sans histoire, mais quand la caméra tournait, elle s'illuminait d'un sourire et d'un regard affectueux que soulignait sa voix rauque. Les grands l'ont magnifiée, elle les a servis et nous, nous avons aimé tendrement cette tendre personne.» «Elle était une fois dans l’ouest, et aussi l’infirmière de 8 1/2 versant un verre d’eau thermale à Mastroianni, elle n’ouvrira plus le bal du Guépard : elle est partie, la fille à la valise, la chère Claudia que nous avons tant aimée», a-t-il aussi écrit sur les réseaux sociaux.

Elle était une fois dans l’ouest, et aussi l’infirmière de 8 1/2 versant un verre d’eau thermale à Mastroianni, elle n’ouvrira plus le bal du Guépard : elle est partie, la fille à la valise, la chère Claudia que nous avons tant aimée. pic.twitter.com/iHxo2WRgL0 — gilles jacob (@jajacobbi) September 23, 2025

«Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu’elle choisit comme patrie», a écrit ce mercredi matin le président Emmanuel Macron sur le réseau X. «Nous Français porterons toujours dans notre cœur cette star italienne et mondiale, dans l’éternité du cinéma.»

Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu’elle choisit comme patrie.



Nous Français porterons toujours dans notre cœur cette star italienne et mondiale, dans l’éternité du cinéma. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2025

La ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, a posté sur X : «Son regard, sa voix et son aura habitent à jamais l’histoire du cinéma. Française de cœur, muse des plus grands, elle incarna avec éclat la liberté, la force et l’élégance. Pensées émues à ses proches et à tous ceux qu’elle a inspirés».

🎬 Claudia Cardinale s’est éteinte. Son regard, sa voix et son aura habitent à jamais l’histoire du cinéma. Francaise de coeur, muse des plus grands, elle incarna avec éclat la liberté, la force et l’élégance. Pensées émues à ses proches et à tous ceux qu’elle a inspirés. pic.twitter.com/FX20WlA1VO — Rachida Dati ن (@datirachida) September 23, 2025

L’actrice Stefanie Powers («Pour l’amour du risque»), qui avait joué avec elle dans «Escape to Athena» au côté de David Niven et Roger Moore, a publié un hommage poignant. En légende d’une photographie du casting, elle a écrit sur Instagram : «nos amitiés ont perduré pendant toutes ces années, et maintenant nous venons de perdre Claudia, qui sera aux côtés de Roger et David, et j'espère ne pas les rejoindre avant longtemps.»

«C’est une étoile dont l’éclat a illuminé le septième art qui s’éteint. Son élégance, son regard et sa grâce resteront gravés dans la mémoire des Français», a écrit la ministre sortante de l’Éducation nationale Élisabeth Borne, dans un message sur X.