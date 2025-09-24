Tapisserie de Bayeux : pourquoi la valeur de ce joyau de la France est-elle inestimable ?

La tapisserie de Bayeux, qui doit être prêtée au British Museum, est d'une valeur inestimable. Datant du XIe siècle, elle constitue la première transcription en images d'un épisode clé de l'histoire de l'Europe du Nord-Ouest.

Œuvre d'art millénaire, la tapisserie de Bayeux doit traverser la Manche en juin ou juillet prochains pour être exposée au British Museum de Londres. Cela implique un transport à haut risque pour cette broderie du XIe siècle fragilisée par les années et dont la valeur est inestimable.

Extraite jeudi dernier de son musée de Normandie, la tapisserie est un «récit brodé» de 70 mètres de long qui raconte la conquête de l’Angleterre en l’an 1066 par Guillaume, duc de Normandie, devenu par la suite «Guillaume le conquérant».

En tant que première transcription en images d'un épisode clé de l'histoire de l'Europe du Nord-Ouest, cette broderie est considérée comme un trésor historique et est inscrite au registre Mémoire du Monde de l'Unesco.

50 mètres de large et 350 kg

Antoine Verney, conservateur en chef des musées de Bayeux, compare sa valeur à celle de la Création, conservée à Gérone, en Italie, ou à celle des rouleaux japonais Ban dainagon ekotoba, exposés à Tokyo.

Large de 50 mètres, la tapisserie de Bayeux pèse 350 kg et est constituée de neuf panneaux de lin reliés entre eux. Elle retrace la désignation de Guillaume Le Conquérant comme successeur du trône en 1064, puis son épopée jusqu'à la débandade des troupes anglaises en octobre 1066. Quelque 626 personnages et 202 chevaux sont représentés, au cours de 58 scènes.

Selon de nombreux historiens, la tapisserie de Bayeux a été créée à l'initiative de l'évêque Odon, demi-frère de Guillaume Le Conquérant, qui en a fait la commande en 1077 pour décorer la cathédrale de Bayeux, dans le Calvados. L'Histoire n'a cependant pas retenu le nom des artisans à l'origine de la broderie.

Sensible aux micro-vibrations, aux manipulations, au taux d'hygrométrie ainsi qu'à la lumière reçue, la tapisserie est réputée fragile, ce qui suscite des inquiétudes à l'approche de son transfert à Londres. En 2020, des restauratrices-conservatrices spécialisées en textile avaient inspecté l'œuvre centimètre par centimètre et relevé près de 24.200 taches et 10.000 trous.