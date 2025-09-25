James Gunn donne enfin des nouvelles du nouveau Batman

Invité du podcast «Your Mom’s House» animé par Tom Segura, James Gunn s’est exprimé sur le Batman qui doit prochainement faire son entrée dans le DCU – DC Cinematic Universe – avec le film «The Brave & The Bold».

Une version très attendue. James Gunn assure actuellement la supervision du prochain film centré sur Batman, qui verra la version du célèbre héros de DC Comics faire son entrée officielle dans le DCU (DC Cinematic Universe) et son premier chapitre baptisé «Gods and Monsters», entamé avec la sortie de «Superman» en juillet dernier.

Fin janvier 2023, au moment de sa prise de fonction à la tête de DC Studios, James Gunn avait expliqué que «The Batman» de Matt Reeves – dont le second volet est en développement – serait intégré dans un univers à part appelé «Elseworlds». Le premier film consacré à l’homme chauve-souris du DCU, baptisé «The Brave & The Bold», sera directement inspiré de l’histoire imaginée en 2006 par Grant Morrison avec le comics «Batman & Son», dans lequel le Chevalier Noir découvre l’existence de Damian Wayne, le fils né de ses amours avec Talia Al Ghul, la fille de son ancien maître, Ra’s Al Ghul.

Élevé au sein de la Ligue des Assassins, le jeune garçon a développé un goût pour la mise à mort très éloigné des valeurs défendues par son père. Qui va avoir fort à faire s’il veut réussir à ramener son fils dans le droit chemin. «C’est un petit con. C’est mon Robin préféré», assurait James Gunn au moment de l’annonce.

Chaque détail compte

Le patron de DC Studios a profité de son passage dans le podcast «Your Mom’s House» animé par Tom Segura pour donner quelques informations sur le personnage, et la manière dont ses équipes travaillent sur les détails le concernant.

Pour lui, le scénario reste l’élément déterminant du film à venir. Mais certains détails hérités des précédentes itérations du personnage rentrent également en considération au moment de la conception. «Est-ce que Batman devrait avoir les yeux blancs ? C’est un sujet important que nous abordons. On se demande si tout cela est véritablement primordial. Mais ce sont des détails clefs. Est-ce que sa ceinture doit avoir le contour jaune autour du logo chauve-souris ? Toutes ces choses ne sont pas déterminantes à mes yeux. Ce qui m’importe, c’est le personnage, son histoire et j’ai le sentiment que nous avons un excellent scénario concernant ce qui va advenir de Batman», a-t-il lancé.

James Gunn a précisé avoir été fan de nombreuses versions de Batman au fil des années. «Je ne crois pas que ce soit une question de Batman bleu, gris ou noir. Je crois que tous ces choses étaient cool. J’ai aimé le Batman détective, mais aussi celui qui se castagne, qui était une brute et aimait se battre. J’ai aimé le Batman des années 1950, et Bat-Mite. J’ai apprécié chacune de ces versions», a-t-il indiqué.

Pour rappel, c’est Andy Muschietti (The Falsh) qui se chargera de la mise en scène de «The Brave & The Bold», dont les détails n’ont pas été dévoilés pour le moment.