Le Seigneur des Anneaux : voici le seul acteur de la trilogie à avoir rencontré J.R.R. Tolkien en personne

Au début des années 2000, la trilogie du «Seigneur des Anneaux» par Peter Jackson donnait vie aux héros des romans de J.R.R. Tolkien sur grand écran, avec au casting, le seul comédien ayant rencontré l’auteur de son vivant.

Un titan du 7e art. La trilogie du «Seigneur des Anneaux» de Peter Jackson est toujours considérée comme une des meilleures adaptations cinématographiques de l’histoire du cinéma. Au casting, un seul des acteurs a eu le privilège de rencontrer J.R.R. Tolkien, l’auteur de la saga littéraire, en personne : Christopher Lee.

Vétéran de la Seconde Guerre mondiale au sein de la Royal Air Force, chanteur d’opéra, légende du cinéma d’horreur et des films de série B, capable de parler presque couramment le français, l’italien, l’espagnol, l’allemand, le suédois, le russe, le grec moderne, le grec ancien, et le latin, l’acteur britannique s’était confié sur son entrevue avec le célèbre professeur dans une interview accordée en 2006 dans l’émission «Wogan New & Then». Une rencontre qui s'était déroulée dans un pub, à Oxford, à la fin des années 1950.

«L’endroit était connu sous le nom de The Bird and The Baby», lance-t-il, précisant que J.R.R Tolkien avait pour habitude d’y retrouver un autre écrivain, C.S. Lewis, l’auteur des Chroniques de Narnia, avec lequel il faisait partie du cercle littéraire The Inklings. «Nous étions là, à boire une bière, quand soudain, j’ai vu une silhouette faire son entrée. Avec une pipe à la bouche, comme sur toutes les photos de lui. Un homme d’apparence jovial», poursuit celui qui était déjà un fan avide des romans de J.R.R. Tolkien.

«Une des personnes de notre groupe a précisé qu’il travaillait pour lui, et qu’il allait essayé de faire en sorte qu’il passe nous saluer. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Il est venu et nous a lancé : ‘Comment allez-vous ?’. Et j’ai répondu : ‘Comment allez-vous monsieur ?’. Et je me suis demandé si je devais poser un genoux à terre», poursuit-il. «J’étais submergé par l'émotion», ajoute l’interprète du magicien blanc Saruman.

En 2003, Christopher Lee avait confié au journal britannique The Independent que cette rencontre avec le romancier n’avait jamais quitté ses pensées pendant le tournage de la trilogie. «Sur le tournage du Seigneur des Anneaux, je ne cessais de penser à l’opinion qu’il aurait eu des films, espérant qu’il aurait approuvé», avait-il indiqué. Le comédien n’aura jamais cessé de clamer son amour pour l’œuvre de J.R.R. Tolkien jusqu’à sa mort en 2015. «J’ai toujours pensé qu’il s’agissait de la meilleure création littéraire qu'il m’ait été donné de lire dans ma vie. Je le pense encore à ce jour. Et je relis les livres tous les ans», avait-il confié dans l’émission «Wogan New & Then».