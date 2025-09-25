Millie Bobby Brown en pourparlers pour camper une star de la gymnastique

Millie Bobby Brown, star de «Stranger Things», pourrait bien se tourner prochainement vers un rôle athlétique, en campant la gymnaste olympique américaine Kerri Strug dans le film «Perfect», de Gia Coppola.

Un rôle de taille. Selon les informations de Deadline, Millie Bobby Brown, 21 ans, serait sur le point de conclure un accord pour incarner à l’écran Kerri Strug, gymnaste dont le courage a permis aux Etats-Unis de décrocher la médaille d’or par équipe à Atlanta, en 1996, et ce malgré une blessure.

Elle rejoindrait la cinéaste Gia Coppola, pressentie pour réaliser ce film baptisé «Perfect», et à qui l’on doit dernièrement le long métrage «The Last Showgirl» (2024) avec Pamela Anderson. Netflix serait également en négociation pour obtenir les droits.

Dans les tuyaux depuis 2020, «Perfect» devait à l'origine être réalisé par Olivia Wilde avant que le projet ne tombe aux oubliettes. Il semble donc qu’il passe aujourd’hui à la vitesse supérieure, avec entre autres Millie Bobby Brown à la production via sa société PMCA. Le scénario a, lui, été confié à l’auteur et réalisateur suédois Ronnie Sandahl («Tigers», «Underdog»).

Un tournage pour le printemps ?

Si Kerri Strug est moins connue que Simone Biles, l’athlète, décorée a plusieurs reprises aux championnats du monde, a marqué l’histoire de la gymnastique par sa ténacité. Le film devrait notamment revenir sur le saut réalisé par la gymnaste en 1996 aux Jeux d’Atlanta. Et pour cause, spécialiste de la discipline, la gymnaste avait décidé courageusement d’effectuer ses deux sauts à cheval, malgré une blessure lors de sa première réception, afin de garantir une médaille d’or à son équipe. Lors de son second saut effectué à la perfection, obtenant une note de 9,712, la gymnaste s’était déchiré les ligaments de la cheville, devenant un symbole de pugnacité.

En attendant de voir Millie Bobby Brown revêtir le survêtement de l’équipe américaine, l’actrice fera ses adieux à la série qui l’a fait connaître. La cinquième et ultime saison de «Stanger Things» est en effet attendue le 27 novembre prochain. Elle sera également à l’affiche du troisième volet de la franchise Enola Holmes, qui devrait sortir prochainement.

Le tournage du film «Perfect» serait lui prévu pour le printemps prochain, d’après le média américain.