«Trop communautaire» : Leonardo DiCaprio a dévoilé le nom de scène que lui avait conseillé de prendre son agent

Leonardo DiCaprio a révélé le nom de scène que lui avait suggéré de prendre son premier agent, jugeant son patronyme italien «trop communautaire» pour faire carrière.

Son parcours a prouvé le contraire. Invité du podcast New Heights, animé par les frères Jason et Travis Kelce, Leonardo DiCaprio s’est remémoré un étonnant épisode de sa carrière. L’acteur oscarisé, qui a participé à cette occasion à son tout premier podcast au côté de Benicio del Toro, avec qui il partage l’affiche dans «Une bataille après l’autre», actuellement en salle, a révélé qu’au début de sa carrière il lui avait été conseillé de changer de nom. En cause, son patronyme, trop italien selon son premier agent.

Revenant sur ses premiers pas dans le métier, la star de 50 ans a expliqué : «J'ai enfin trouvé un agent. Il me dit : "Ton nom est trop communautaire"». «Je lui ai répondu : "Comment ça ? Leonardo DiCaprio ?"», a poursuivi l'acteur avant d’ajouter : «Il m'a répondu : "Non, trop communautaire. Ils ne t'engageront jamais"».

Son agent avait opté pour Lenny Williams

L’acteur a ensuite révélé le nom qui lui avait été attribué. «Ton nouveau nom est Lenny Williams», a raconté la star, avant de préciser : «J'ai demandé : "C'est quoi, Lenny ?"». J'avais 12 ou 13 ans. «On a pris ton deuxième prénom et on l'a transformé — maintenant, tu es Lenny», a poursuivi l'acteur, dont le second prénom est Wilhelm. Une décision que son père a évidemment très mal prise. L’acteur a ainsi raconté que lorsqu'il a montré à son patriarche sa photo imprimée avec son nouveau nom, celui-ci «l'a déchirée et lui a dit : "Il faudra me passer sur le corps"».

C’est donc sous le nom de Leonardo DiCaprio que l’acteur a finalement fait ses débuts au cinéma en 1991 dans le film d’horreur «Critters 3», suivi de «Blessures secrètes» en 1994 avec Robert De Niro, avant de crever l’écran deux ans plus tard dans «Roméo + Juliette», de Baz Luhrmann. «Titanic» (1997), «La Plage» (1999), «Les Infiltrés» (2006), «Inception» (2010), «Django Unchained» (2012), «Le Loup de Wall Street» (2013), «The Revenant» (2015), «Killers of the Flower Moon» (2023), suivront pour ne citer qu’eux, faisant de Leonardo DiCaprio l’une des stars les plus plébiscitées du cinéma hollywoodien, prouvant à quel point son patronyme n’a en rien freiné son ascension. Une carrière qui a valu à l’acteur de remporter plusieurs prix, dont un Ours d’argent du meilleur acteur pour «Roméo + Juliette», trois Golden Globes et l’Oscar du meilleur acteur pour «The Revenant».

Une expérience qu’il n’est pas le seul à avoir vécue, comme a également révélé son acolyte dans le film «Une bataille après l’autre», Benicio del Toro. «On m'a dit la même chose. "Tu es Benny Del"», a expliqué la star, qui de son côté a décroché en 2008 le prix d’interprétation masculine à Cannes pour son rôle du Che.