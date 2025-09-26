«Avatar : de feu et de cendres» : une nouvelle bande-annonce à couper le souffle

Attendu au cinéma le 17 décembre prochain, «Avatar : de feu et de cendres» se dévoile dans une nouvelle bande-annonce époustouflante. Une affiche de ce 3e volet de la saga de James Cameron a également été divulguée jeudi.

Les fans n’en peuvent plus d’attendre. Le 17 décembre prochain, sortira dans les salles obscures le long-métrage «Avatar : de feu et de cendres», le 3e et nouvel opus de la saga initiée par le réalisateur James Cameron. Si des premières images du film avaient été mises en ligne en juillet dernier, 20th Century Studios a dévoilé, ce jeudi 25 septembre, une nouvelle bande-annonce grâce à laquelle le public en apprend davantage sur l’intrigue de ce récit inédit.

On découvre plus longuement le visage de Varang, nouvelle antagoniste de la famille Sully aux yeux incandescents, ayant fait du feu son arme de guerre. Une créature au front barré de rouge, couleur de l'élément feu qu'elle maîtrise comme un charmeur de serpents, et interprétée par Oona Chaplin, petite-fille du fabricant de joyaux cinématographiques, Charlie Chaplin.

«Avatar : la voie de l'eau» de retour au cinéma

Zoe Saldana, Sam Worthington, CCH Pounder, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Kate Winslet, Sigourney Weaver ou encore Stephen Lang feront également partie de ces aventures qui promettent des scènes d’action incroyables et un grand spectacle d’émotion. Une affiche sur laquelle on retrouve les principaux protagonistes a également été dévoilée par les studios.

A noter que le deuxième opus «Avatar : la voie de l’eau» sera de nouveau projeté en salles dès le 1er octobre prochain. En 2022, le film avait attiré 14 millions de spectateurs en France.