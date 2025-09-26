Johnny Hallyday : tout savoir sur la série documentaire consacrée au rockeur disparu

Décédé le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday reste toujours présent dans le cœur de ses fans. Le rockeur fera l’objet d’une série documentaire qui devrait être diffusée en 2027, a-t-on appris jeudi.

Bientôt huit ans que Johnny Hallyday s’est éteint, à l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer du poumon, laissant des milliers de personnes endeuillées, qui tentent de se consoler en réécoutant les tubes de l’idole des jeunes. Au-delà de sa disparition, l’homme continue de passionner les foules. Pour preuve, une série documentaire consacrée au rockeur qui est en cours de réalisation, a-t-on appris jeudi 25 septembre.

Le réalisateur Michel Jankielewicz est à l’origine de ce projet dont la narration sera assurée par la voix du Taulier lui-même, et qui réunira des images d’archives inédites. Ami du rockeur, il a commencé à collaborer avec lui en 1996, à l’occasion du clip de «L’hymne à l’amour». «On va voir Johnny travailler, enregistrer des disques, aller à l'étranger, vivre sur scène, vivre des duos qu'on n'a jamais vus, des prestations scéniques qu'on ne connaît pas», a-t-il indiqué à l’AFP.

Un fonds de près de 1.000 heures d'images

La veuve du chanteur, Laeticia Hallyday, a donné son accord pour que ces archives - qui représentent plus de 1.000 heures d’images - soient diffusées au grand public. L’occasion pour les fans de Johnny Hallyday de (re)découvrir des moments clés de sa carrière et d’avoir accès «aux vraies histoires». «Il y a eu tellement de choses absurdes que j'ai vues en télé ou lues, par des gens qui n'avaient jamais rencontré Johnny», note Michel Jankielewicz, ajoutant que l’on pourra apercevoir l’artiste «en répétition en studio avec Charles Aznavour, lors d'un tournage de clip en Espagne avec son complice Eddy Mitchell ou en concert à La Réunion, au Québec ou au Liban».

Cette série documentaire pourrait sortir à la fin de l’année 2027, ce qui coïnciderait avec les dix ans de la disparition de l’interprète d’«Allumer le feu». A cette même période, devrait également être dévoilé le biopic centré sur Johnny Hallyday, réalisé par Cédric Jimenez et porté par l’acteur Raphaël Quenard.