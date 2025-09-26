Mort de Claudia Cardinale : où et quand se dérouleront les obsèques de l'actrice ?

Les obsèques de l’actrice franco-italienne Claudia Cardinale, décédée mardi à l’âge de 87 ans, auront lieu le 30 septembre prochain, à partir de 14h30, en l’église Saint-Roch, à Paris.

Fans et proches s’apprêtent à se retrouver pour un dernier adieu à Claudia Cardinale. Les obsèques de l’actrice franco-italienne, qui s’est éteinte mardi, à l’âge de 87 ans, se tiendront le 30 septembre prochain, dès 14h30, en l’église Saint-Roch, à Paris (1er), a révélé son agent Laurent Savry jeudi à l’AFP.

La star qui sera incinérée «dans la plus stricte intimité familiale», aura également droit à un hommage religieux mercredi à Nemours, ville où elle résidait. La famille souhaite par ailleurs qu’il n’y ait «ni fleurs, ni souvenirs», et appelle plutôt aux dons pour la Fondazione Claudia Cardinale, lieu d’accueil et de promotion de jeunes artistes, que la comédienne avait lancée avec l’aide de sa fille, Claudia Squitieri, dans la commune de Seine-et-Marne.

Elle a vécu «de manière simple, humble, à son image»

Icône du cinéma dans les années 1960, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands réalisateurs comme Luchino Visconti, Federico Fellini et Sergio Leone, et donné la réplique à des monstres sacrés du 7e art, à l’instar d’Alain Delon. Néanmoins, l’interprète du «Guépard» ou d’«Il était une fois dans l’Ouest» a fini sa vie «de manière simple, humble, à son image», a précisé sa fille.

Cette dernière a ajouté : «Je suis très heureuse d'avoir pu partager ces dernières années avec elle, dans la fête et dans la vie très bouillonnante de (cette fondation). Je pense qu'elle a été heureuse ici».