On a vu le film «Marche ou crève» adapté du roman de Stephen King, et voici ce qu'on en a pensé

Avec «Marche ou crève », le réalisateur Francis Lawrence (Hunger Games) parvient à signer une adaptation saisissante du roman éponyme de Stephen King. Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson et Judy Greer sont au générique de ce film prévu en salle le 1er octobre.

Tuer l’ennui. Stephen King était âgé de 19 ans quand il a rédigé le roman «Marche ou crève», qui ne sera pas publié avant 1979, sous son pseudonyme Richard Bachman. Plus de 45 ans plus tard, le réalisateur Francis Lawrence – à qui l’ont doit «Hunger Games» notamment – signe un film d’une rare intensité émotionnelle, parvenant avec maestria à éviter de faire tomber dans la monotonie un récit passionnant sur papier. Mais dont l’adaptation à l’écran relevait de la gageure.

L’histoire se déroule aux États-Unis, dans un futur dystopique où le pays a basculé dans le totalitarisme après une guerre qui lui a fait perdre sa place de leader sur la scène internationale. Contraintes de faire face à une récession économique sans précédent, les autorités militaires qui ont pris le pouvoir, placées sous l’autorité du «Commandant», organisent chaque année la longue marche à laquelle participent 50 jeunes volontaires venus de chaque état des États-Unis.

L’objectif est de parcourir plusieurs centaines de kilomètres à travers l’État du Maine, pendant plusieurs jours, sans jamais faiblir la cadence de marche fixée à un minimum de 4,8 kilomètres par heure. S’ils sont approvisionnés en eau et nourriture, les participants ont l’interdiction formelle de s’arrêter, ou de ralentir. Chaque manquement aux règles vaut un avertissement, trois d’entre eux conduit à «l’élimination» du marcheur. Le dernier encore débout verra son vœu le plus cher être réalisé et se verra remettre une importante somme d’argent.

Sur la ligne de départ, Ray Garraty, originaire du Maine, est déposée par sa mère, inconsolable de voir son fils participer à cette compétition dont 49 d’entre eux ne reviendront pas vivants. Le jeune homme y fait rapidement la rencontre de Peter McVries, Art Baker et Hank Colson avec lesquels ils se lient d’amitié au fil des kilomètres. Mais plus le temps passe, plus la pression se fait sentir pour le quatuor qui s’est baptisé les «Mousquetaires».

Un condensé d’émotion

C’est un véritable film de guerre que signe Francis Lawrence avec cette adaptation de «Marche ou crève», non pas dans l’action ou autres explosions – bien que les exécutions soient sacrément gores, et paraissent plus intenses à mesure que le temps passe – mais dans les liens qui se tissent entre ces jeunes gens envoyés vers une mort quasi-certaine, mais dont la soif de vie et une certaine naïveté les maintient dans l'insouciance dans les premiers instants. Avant un retour à la réalité d'une brutalité extrême.

Si Francis Lawrence utilise quelques brefs flashbacks pour illustrer l’histoire d’un des personnages en particulier, il parvient avec un talent inouï à maintenir un rythme soutenu tout au long de cette marche forcée sans que jamais l’ennui ne l’emporte sur l’importance des «moments de vie» visibles à l’écran. Les participants qu’on nous donne à voir possèdent tous des traits de caractère spécifiques, à l’instar d’un film de guerre comme «Full Metal Jacket».

Plus le temps passe, plus on découvre les histoires de quelques-uns, plus on s’attache aux personnages, rendant les exécutions de plus en plus lourdes de sens pour les spectateurs. Et il y a cette relation qui se crée entre Ray et Peter, qui transporte le film au-delà de son récit, à travers ce lien d’amitié profonde qui ne cesse de grandir au gré de leur périple et des confessions qu’ils se font l’un à l’autre, comme pour mieux affirmer leur existence face à la tragédie de leur situation.

Le film ne serait certainement pas aussi saisissant sans le talent évident de ses interprètes. Mark Hamill étonne dans le rôle de l’impitoyable «Commandant», tandis que Judy Greer instille une émotion à chacune de ses apparitions à l’écran, aussi peu nombreuses soient-elles. Rien ne peut toutefois surpasser l’alchimie entre Cooper Hoffman, excellent auprès de Christoph Waltz dans «Old Guy», et David Jonsson, aperçu récemment dans «Alien : Romulus», à l’écran. Les deux comédiens sont absolument éblouissants dans leurs rôles respectifs, et portent ce film avec une aisance déconcertante. À voir sans aucune hésitation.