«Sacré Cœur» : tout savoir sur le documentaire attendu au cinéma le 1er octobre

En salles le 1er octobre prochain, le documentaire «Sacré Cœur» évoque les mystères du Sacré Cœur de Jésus. Un long-métrage ponctué de nombreux témoignages et de scènes de reconstitution.

De 1673 à 1675, à Paray-le-Monial (71), Jésus apparaît à de multiples reprises à sainte Marguerite-Marie Alacoque. Des faits que l’Église catholique a récemment célébrés lors d’un jubilé. Dans le documentaire Sacré Cœur, attendu au cinéma le 1er octobre prochain, les réalisateurs Sabrina et Steven J. Gunnell, déjà auteurs du Sanctuaire retrouvé et de Claire-Aime ou la joie de vivre, ont enquêté sur le mystère qui entoure ce cœur brûlant d’amour.

«Plusieurs questions ont guidé la réalisation de (cette œuvre) : Qu’est-ce que le Sacré Cœur de Jésus ? Depuis quand cette dévotion populaire existe-t-elle ? Que nous dit ce Sacré Cœur aujourd’hui dans nos sociétés, nos foyers, nos vies ? Pourquoi se consacrer au Sacré Cœur ? Dans un contexte mondial difficile, la dévotion au Sacré Cœur peut-elle apporter un sens ?», explique Saje distribution dans les notes de production.

Pour ce long-métrage passionnant, ces derniers sont partis partout en France à la rencontre d’experts, d’historiens, de théologiens et de témoins. Parmi les personnes interrogées, on retrouve notamment la romancière Clémentine Beauvais, descendante de Marguerite-Marie Alacoque et auteur du livre «Saint Marguerite-Marie et moi», le père Olivier Barnay, aumônier national de la Garde d’honneur du Sacré Cœur, et l’abbé Matthieu Raffray, professeur de théologie et de philosophie à qui l’on doit «Le plus grand des combats». Ce film unique est également rythmé par de sublimes scènes de reconstitution.