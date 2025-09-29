«A big bold beautiful journey» : pourquoi ce film avec Margot Robbie et Colin Farrell ne rencontre-t-il pas le succès escompté ?

Malgré la présence de Margot Robbie et Colin Farrell au casting, «A big bold beautiful journey», présentée comme la comédie romantique de cette fin d’année, ne parvient pas à enthousiasmer les foules. On vous explique pourquoi.

A Hollywood, rien ne se passe jamais comme prévu. Après avoir donné naissance à son premier enfant en octobre 2024, Margot Robbie qui cumule les casquettes d’actrice et de productrice, revient ce mercredi 1er octobre au cinéma dans «A big bold beautiful journey», réalisé par l’Américain d’origine sud-coréenne Kogonada, auteur de «Colombus» et «After Yang». Mais ce qui devait être un triomphe pour l’Australienne après le carton «Barbie» (2023), semble se transformer en un échec critique et commercial à en croire les premiers chiffres au box-office... Seulement 3,5 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d’exploitation aux États-Unis pour un budget de près de 45 millions de dollars.

Alors la star de 35 ans réussira-t-elle, dans quelques jours, à séduire les spectateurs français ? Pas sûr. Pourtant le long-métrage a de quoi susciter l’intérêt, tout du moins sur le papier. Margot Robbie donne en effet la réplique à l’Irlandais Colin Farrell qui a reçu un Golden Globe en janvier pour sa performance dans la série «The Penguin». Ces deux-là incarnent Sarah et David qui se rencontrent lors du mariage d’un ami commun. Si chacun cherche l’amour, ils ne tombent pas dans les bras l’un de l’autre. C’est grâce à une voiture de location qui dispose d’un étrange GPS qu’ils verront leur chemin se recroiser dans un univers décalé et fantastique. Un monde tantôt glauque, tantôt féérique, dans lequel ils peuvent, après avoir poussé des portes, revivre des moments clés de leur existence et comprendre certains traumatismes du passé. Pour peut-être mieux appréhender et affronter l’avenir.

Si la mise en scène est soignée avec quelques jolies trouvailles et des scénettes dignes des films de Wes Anderson (fabuleuse Phoebe Waller-Bridge en loueuse de voitures «extraordinaires»), le fabuleux voyage que l’on nous promettait «beau et grand», nous laisse au bord de la route. En cause, un manque de rythme, d’émotion et de poésie avec un enchaînement de dialogues clichés. Margot Robbie et Colin Farrell nous donnent l’impression d’être en pilotage automatique, perdus dans ce récit qui n’est ni complètement un drame, ni une romance et encore moins une comédie musicale. Il y avait du potentiel, mais Kogonada n’est pas parvenu à l’exploiter à 100%.