«Nous voulons qu’elle soit la prochaine Scarlett Johansson» : une comédienne 100% IA fait polémique au Festival du Film de Zurich

Première création du studio de talent IA Xicoia, l'actrice 100% numérique Tilly Norwood a fait sensation au Festival du Film de Zurich auprès des professionnels du secteur, et provoqué la colère de plusieurs comédiens.

Rien ne va plus. La Néerlandaise Eline van der Velden, PDG de l'agence de production d'images par IA Particle6, a marqué les esprits ce week-end au Festival du Film de Zurich après l’annonce de la création de Xicoia, le premier studio de talents au monde basé sur l'intelligence artificielle, dont la comédienne 100% numérique baptisée Tilly Norwood est devenue la première représentante.

Pour Eline van der Velden, il s’agit de casser les codes actuels afin de permettre de développer des projets – des réseaux sociaux jusqu’au cinéma – mettant en scène des comédiens utilisant les nouvelles technologies, permettant la création de personnages capables d’avoir des interactions non scénarisées, d’être «émotionnellement intelligents», pour mieux engager des conversations avec le public et adapter leur comportement sur les différentes plates-formes, aussi bien sur TikTok, YouTube que dans une production cinématographique. Il y a un mois, une vidéo promotionnelle avait été mise en ligne par Particle6 pour introduire Tilly Norwood au grand public.

Un nouvel outil ?

«Nous souhaitons que Tilly soit la prochaine Scarlett Johansson ou Natalie Portman, c’est l’objectif vers lequel nous tendons. Les gens commencent à réaliser que leur créativité n’a pas à être prise au piège d’un budget – il n’y a aucune contrainte créative et c’est la raison pour laquelle l’IA peut être positif. Il s’agit de faire évoluer les esprits», a lancé Eline van der Velden au site britannique Broadcastnow.

«Le public ? Ce qui l'intéresse, ce sont les histoires – pas de savoir si la star qui joue dans le film a un pouls. Tilly suscite déjà l’intérêt de plusieurs agences de talents et de fans. L’âge des acteurs synthétiques n’est pas à l'horizon, il est déjà là», a-t-elle ajouté.

La sensation provoquée par Tilly Norwood au Festival du Film de Zurich n’a pas tardé à faire réagir certaines stars hollywoodiennes, notamment Melissa Barrera, qui a demandé via son compte Instagram à ce que les agences qui feraient affaires avec une actrice 100% numérique soient boycottées par la profession. Idem pour l’acteur Lukas Cage et l’actrice Toni Colette.

Des attaques auxquelles Eline van der Velden a immédiatement répondu sur Instagram en assurant que l’idée n’était pas de remplacer les comédiens, mais de proposer un nouvel outil aux créateurs de contenus. «Je suis moi-même actrice, et rien – et certainement pas un personnage entièrement numérique – n'est capable de se substituer au savoir-faire et à la joie qu’apporte une performance humaine», a-t-elle notamment souligné.