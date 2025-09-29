The Social Network : Andrew Garfield sera-t-il présent dans la suite du film sur Mark Zuckerberg et Facebook ?

Alors qu’une suite du film «The Social Network» a été officiellement commandée par le studio Sony Pictures, Andrew Garfield a été interrogé sur la possibilité de le voir reprendre le rôle d’Edouardo Saverin. Et sa réponse ne laisse aucune place au doute.

Une autre époque. Véritable succès lors de sa sortie en salles en 2010, «The Social Network» va officiellement avoir une suite, avec un scénario rédigé par Aaron Sorkin, qui assurera également le poste de réalisateur. Le feu vert ayant été donné, c’est le casting qui est au cœur des discussions entre les fans, et notamment la possibilité de voir Andrew Garfield reprendre le rôle du co-fondateur de Facebook, Eduardo Saverin.

Questionné à ce sujet par le site américain IndieWire, le comédien de 42 ans a confirmé qu’il ne serait pas au générique de cette suite, son personnage n’ayant pas participé à la suite de l’aventure Facebook après son lancement. «Non, non. Eduardo est à Singapour, où il passe du bon temps», a-t-il commenté. Il fait référence au fait qu’Edouardo Saverin a renoncé à la nationalité américaine en 2009 avant de partir s’installer à Singapour. Accusé de vouloir échapper à l’impôt, Eduardo Saverin avait assuré que cette décision était purement personnelle.

Andrew Garfield n’a toutefois pas caché son enthousiasme à propos de ce film baptisé «The Social Reckoning», présenté comme «un film complémentaire» plutôt qu’une suite directe. On notera que Jeremy Strong (Succession) prendra le relais de Jesse Eisenberg dans le rôle de Mark Zuckerberg. La comédienne Mickey Madison, oscarisée en mars dernier pour sa performance dans «Anora», incarnera la lanceuse d’alerte Frances Haugen, tandis que Jeremy Allen White jouera le journaliste du Wall Street Journal, Jeff Horwitz. L’humoriste Bill Burr est également annoncé au casting, mais dans un rôle non précisé pour le moment. Sortie en salle prévue pour le 7 octobre 2026.