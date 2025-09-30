«Avatar : la voie de l'eau» : le 2e volet de la saga de James Cameron de retour au cinéma en 3D dès ce mercredi

Trois ans après sa sortie, «Avatar : la voie de l’eau», 2e volet de la saga de James Cameron, revient au cinéma dès ce mercredi et pour une semaine seulement. Une fable de science-fiction au fort message humaniste et écologiste.

Les fans d’«Avatar» peuvent se réjouir. Dès ce mercredi 1er octobre, le deuxième opus de la saga initiée par James Cameron, «La voie de l’eau», sera de nouveau projeté au cinéma, exclusivement en 3D. Et cela jusqu’au 7 octobre prochain. Avec plus de 14 millions d'entrées enregistrées dans les salles françaises, le long-métrage qui a raflé l’Oscar des meilleurs effets visuels, a marqué les esprits grâce à d’incroyables prouesses technologiques.

Dans ces aventures sur la planète Pandora, le héros Jake Sully (Sam Worthington) a pleinement embrassé sa nouvelle vie, en devenant le mari comblé de Neytiri (Zoe Saldana) et le père de Neteyam, Lo’ak et Tuk, ainsi que de sa fille adoptive adolescente Kiri (fille biologique de l'avatar du docteur Grace Augustine, jouée par Sigourney Weaver). Spider (Jack Champion), un orphelin qui a perdu ses parents pendant la guerre et qui ne pouvait à l’époque retourner sur Terre, n’est jamais très loin et participe à chacune des sorties du clan Omatikaya.

Les scènes sous-marines d'un réalisme saisissant

Mais ce bonheur ne dure pas, puisque le «peuple du ciel» vient tout saccager à l’aide de robots et d’une troupe de soldats devenus des recoms reconstitués (des avatars autonomes), avec, à leur tête, le colonel Miles Quaritch (Stephen Lang). Jake Sully et les siens n’ont pas d’autre choix que de quitter leur forêt tropicale pour s’exiler, à l'instar des réfugiés climatiques de notre époque, vers les atolls lointains de Pandora. Pour trouver asile, ils doivent obtenir l’accord de leurs hôtes, Ronal (Kate Winslet) et Tonowari (Cliff Curtis), leaders des Metkayina, aussi appelés peuple des récifs, qui entretiennent une relation spirituelle avec les tulkun, sorte d’immenses baleines sensibles aux attaques humaines et dotées d'une incroyable intelligence.

Cette odyssée mérite amplement d’être vue sur grand écran, tant le résultat visuel - et sonore - est grandiose. Les scènes sous-marines et d’affrontements sont d’un réalisme saisissant et justifient grandement les 3h12 de film. James Cameron livre un récit humaniste et écologiste dans lequel il dénonce avec force la colonisation, le pillage des terres et la destruction de nos océans. Le film regorge de scènes aux paysages luxuriants et présente un nouveau bestiaire afin de nous faire prendre conscience de toute la richesse que nous offre Mère Nature, et de l’importance d’en prendre soin.