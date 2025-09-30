Brigitte Bardot : la star se confie de A à Z dans «Mon BBcédaire», en librairie ce mercredi

L'icône Brigitte Bardot, qui a fait ses adieux au cinéma il y a 50 ans pour se consacrer corps et âme à la cause animale, signe «Mon BBcédaire» (éd. Fayard), un ouvrage intime et engagé qui sera disponible en librairie dès ce mercredi 1er octobre.

Près de trente ans après la parution de ses mémoires, Brigitte Bardot reprend la plume avec «Mon BBcédaire» (éd. Fayard), un ouvrage entièrement écrit à la main où chaque lettre reflète sa vision singulière du monde, ses souvenirs, ses blessures, ses rencontres, mais aussi ses combats et son engagement pour la cause animale, du A d'«abandon» au Z de «zoo».

Page après page, mot après mot, l’actrice se raconte sans détour, en se montrant insolente quand il le faut, espiègle par moments, mais toujours sincère et avec cette liberté de ton qui la caractérise. Âgée de 91 ans, l’icône du 7e art confie notamment son admiration pour Jean-Paul Belmondo, «un type formidable, acteur génial, rigolo et courageux».

Elle se montre en revanche plus nuancée à l'égard d'Alain Delon, qui «porte en lui le meilleur et le pire». L'Italien Marcello Mastroianni, de son côté, avec qui elle a joué dans «Vie privée» (1962) de Louis Malle, était «un bon acteur», mais «sans génie ni véritable personnalité inoubliable».

une france «terne, triste, soumise»

Sans surprise, B.B. nous parle de «La Madrague», la célèbre demeure qu’elle a acquise en 1958 à Saint-Tropez, «un joli petit village de pêcheurs» qui, regrette-t-elle, s’est transformé en «ville de milliardaires où on ne reconnaît plus rien de ce qui en faisait le charme».

Dans cet abécédaire, sublimé par des illustrations de l'artiste Ayoub Bougria, la star, qui se fait discrète dans les médias, affirme aussi que la France est «devenue terne, triste, soumise, malade, abîmée, ravagée, ordinaire, vulgaire...». Pour elle, la droite est le «seul remède urgentissime à l'agonie de la France».

«Mon BBcédaire», Brigitte Bardot, éd. Fayard, 368 pages, 19 €.