Eurovision Junior : qui représentera la France au concours 2026 ?

Le prochain concours de l’Eurovision Junior aura lieu en décembre en Géorgie. Voici tout ce que l’on sait de Lou Deleuze, la candidate française.

C’est sur ses épaules que reposeront les chances tricolores le 13 décembre 2025. Lou Deleuze montera ce jour-là sur la scène de l'Eurovision Junior pour tenter de remporter ce qui serait la quatrième victoire au concours de la France.

Âgée de 11 ans, la jeune artiste n'est pas une totale inconnue puisqu'elle s’est déjà produite à la télévision dans le cadre de l’émission «La France a un incroyable talent».

Grande fan de Billie Eilish et de Lady Gaga, elle y avait livré une interprétation de «Rêver» de Mylène Farmer, qui avait suscité l’approbation des quatre jurés.

@m6officiel "Elle a du coffre hein" 😍 Cette jeune chanteuse reprend "Rêver" de Mylène Farmer et impressionne le jury ! #LFAUIT, mercredi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6+ ♬ son original - M6

Déjà en lice l’an passé pour devenir la candidate de la France au concours de l’Eurovision Junior (qui a finalement été représentée par Titouan Hervo), elle a reçu cette année les suffrages du comité tricolore.

Elle interprétera une chanson écrite et composée par Linh, dont le tube «Je pense à vous», a fait un carton en 2024.

Il s’agira de «Ce monde», un titre avec une tonalité mélancolique dont les paroles évoquent l’avenir de la planète, et qui pourrait bien séduire les téléspectateurs au moment des votes.