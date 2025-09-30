J.K. Rowling s'en prend à Emma Watson et révèle le moment précis qui a fait basculer leur relation

J.K. Rowling n’a pas épargné Emma Watson après la dernière sortie médiatique de l’interprète d’Hermione Granger dans la saga «Harry Potter» où elle affirmait avoir toujours de l’amour pour l’autrice malgré ses positions sur la transidentité.

Trop, c’est trop. Habituellement dans la retenue à propos des critiques exprimées par les anciens comédiens ayant joué dans la saga cinématographique «Harry Potter», J.K. Rowling a publié un texte de plus de 700 mots sur son compte X à l’attention d’Emma Watson dans lequel elle dénonce son ignorance sur la question de la transidentité, et révèle le moment qui l’a convaincu de ne plus épargner l’interprète d’Hermione Granger.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Après des années à critiquer J.K. Rowling concernant ses positions sur les personnes transgenres, Emma Watson a confié dans un podcast la semaine dernière qu’elle avait toujours de l’amour pour l’autrice qu’elle chérissait malgré tout, et qu’elle lui était reconnaissante d’avoir créé le personnage d’Hermione Granger malgré la colère qu’elle ressentait pour ses propos tenus sur la transidentité.

Selon J.K. Rowling, Emma Watson a tout à fait le droit d’exprimer ses opinions sur le sujet, et qu’elle et Daniel Radcliffe, ainsi que toute autre personne ayant joué dans la saga «Harry Potter», doivent être en mesure de s’exprimer librement sur tous les sujets sans devenir la cible des critiques, sans risque de perdre leur emploi, d’être menacé de violence ou de mort, pour leurs idées. «Des années après avoir joué dans les films, ils continuent d’assumer le rôle de porte-parole du monde que j’ai créé», précise-t-elle.

Si la romancière avoue ressentir une volonté tenace de protéger des acteurs qu’elle a connu alors qu’ils n’étaient que des enfants, elle affirme avoir décidé de ne plus vouloir faire d’exception pour Emma Watson en raison de son hypocrisie et de son «ignorance» manifeste concernant la question des personnes transgenres. Elle révèle ainsi que sa relation avec l’actrice de 35 ans a atteint un point de non-retour en mars 2022 lorsque celle-ci s’était présentée sur la scène des BAFTA Film Awards en lançant : «Je suis là pour toutes les sorcières». Un message de soutien aux femmes trans qui se sentaient alors attaquées par J.K. Rowling.

L’autrice précise que cette sortie médiatique a eu lieu à un moment où les «menaces de viols, de tortures et de mort» envers elle et sa famille avaient atteint leur paroxysme en raison de ses opinions sur la transidentité. J.K. Rowling révèle toutefois qu’en parallèle de cette prise de position publique, Emma Watson lui avait fait passer une note manuscrite par un intermédiaire : «Je suis tellement désolé pour ce vous traversez en ce moment». Avant de préciser que la comédienne a son numéro de téléphone, et qu’elle aurait pu tout simplement l’appeler.

Violation du droit des femmes

«Emma venait de mettre de l’huile sur le feu, et pensait malgré tout qu’une simple phrase bienveillante à mon égard allait me conforter dans l’idée de son inhérente sympathie et gentillesse envers moi», explique J.K. Rowling. Selon elle, Emma Watson ignore tous des problématiques de la transidentité car elle n’a jamais eu à se trouver dans une salle d’examen «mixte» à l’hôpital ou dans une cabine d’essayage, la comédienne disposant d’un service de sécurité à plein temps et bénéficiant d’un accès privatisé dans la plupart des lieux où elle se rend. «Ses 'toilettes publiques' sont surveillées par un garde du corps posté devant la porte. A-t-elle déjà dû se déshabiller dans les nouveaux vestiaires mixtes d’une piscine municipale ?», interroge la romancière.

«Comme d’autres personnes qui n’ont jamais vécu leur vie d’adulte en dehors de la célébrité et de la richesse, Emma a tellement peu d’expérience de la vie réelle qu’elle ignore l’étendue de sa propre ignorance», poursuit-elle. «Je n’ai pas été multimillionnaire à 14 ans. J’ai vécu dans la pauvreté alors que j’écrivais le livre qui a rendu Emma célèbre. Je comprends de ma propre expérience ce que la violation du droit des femmes, à laquelle Emma a participé avec un tel entrain, signifie pour les femmes et les filles qui ne bénéficient pas des privilèges qui sont les siens», ajoute-t-elle.

«La plus grande ironie est que, si Emma n’avait pas affirmé m’aimer et me chérir lors de sa dernière interview – un changement de ton à mon égard adopté après avoir pris conscience que les attaques frontales envers ma personne n’étaient plus aussi tendances qu’auparavant – je n’aurais probablement jamais décidé de me montrer honnête à ce point», écrit-elle encore.

«Les adultes ne peuvent pas espérer soutenir paisiblement un mouvement d'activistes appelant au meurtre de leur propre amie, tout en réclamant l’amour de cette ancienne amie, comme si cette dernière était leur mère. Emma a effectivement le droit de ne pas être d’accord avec moi, et d’exprimer publiquement ses sentiments à mon égard – mais je dispose des mêmes droits, et j’ai enfin décidé d’en faire usage», ajoute-t-elle.