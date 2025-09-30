Obsèques de Claudia Cardinale : Paul Belmondo, Catherine Jacob, Yvan Attal… De nombreuses personnalités réunies ce mardi à Paris pour un dernier hommage à l’actrice

Les obsèques de l’actrice franco-italienne Claudia Cardinale, décédée le 23 septembre dernier à l'âge de 87 ans, ont eu lieu ce mardi en l’église Saint-Roch, à Paris. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, toutes très émues.

Au pied de l’autel de l’église Saint-Roch, à Paris (1er), où se déroulaient ce mardi 30 septembre les obsèques de Claudia Cardinale, trônait une photographie en noir et blanc de l’actrice franco-italienne en train de danser à Rome, en 1959. C’est devant ce souvenir qu’ont défilé les nombreuses personnalités venues rendre un dernier hommage à la star décédée le 23 septembre dernier, à l’âge de 87 ans, en région parisienne.

Parmi les personnes présentes pour la cérémonie, on a pu apercevoir le comédien et animateur George Beller, qui a tourné au côté de Claudia Cardinale dans «Les pétroleuses» en 1971, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, la comédienne Catherine Jacob, l’acteur Yvan Attal, le réalisateur Nicolas Bedos, ou encore le journaliste et présentateur Nikos Aliagas.

Le fils de Jean-Paul Belmondo, Paul, avait également fait le déplacement. «C’est une page qui se tourne. Et le souvenir de trois très beaux films avec mon père (...). Ils ont fait «La Viaccia», «Cartouche» et «La Scoumoune». A chaque fois qu’ils se croisaient ou que je croisais Claudia, elle avait toujours des mots doux pour mon père», a-t-il confié au micro de CNEWS.

Les proches de Claudia Cardinale ont souhaité qu’il n’y ait «ni fleurs, ni souvenirs», et ont appelé aux dons pour la Fondazione Claudia Cardinale, lieu d’accueil et de promotion de jeunes artistes, que la comédienne a lancée avec l’aide de sa fille, Claudia Squitieri, à Nemours. Une messe sera célébrée ce mercredi 1er octobre dans cette ville où la star résidait, avant une crémation organisée le lendemain dans la plus stricte intimité familiale.