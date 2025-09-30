Paul Bettany ne peut plus regarder le film «Chevalier» pour une raison bien précise

Présent au Comic Con de Los Angeles le week-end dernier, Paul Bettany a reconnu ne plus se sentir capable de regarder le film «Chevalier», qui a participé à lancer sa carrière au cinéma, en raison de la tristesse d’y retrouver Heath Ledger, décédé en 2008, à l’écran.

Un deuil lourd à porter. Paul Bettany avait fait le déplacement au Comic Con de Los Angeles le week-end dernier en compagnie d’Elizabeth Olsen, sa partenaire de la série «WandaVision», pour parler de Marvel et de leur carrière respective. Lors d’une session question/réponse avec les fans, le comédien de 54 ans a été interrogé à propos du film «Chevalier», qui a participé à lancer sa carrière au moment de sa sortie en salle en 2001, et s’il lui arrivait de croiser des personnes lui demandant de ressortir les répliques de son personnage.

«C’était il y a tellement longtemps. C’était une autre vie. Et oui, des gens viennent me voir parfois dans la rue pour me citer des répliques dont je suis incapable de me souvenir. Je ne me souviens de rien», a-t-il répondu, avant d’expliquer ne plus avoir regardé le film depuis plusieurs années. «Je l’ai vu à sa sortie au cinéma. Je ne l’ai plus jamais regardé depuis. Il y a plusieurs raisons à cela, et l’une d’elle est que Heath me manque terriblement», a-t-il ajouté avec émotion.

Décédé d’une surdose médicamenteuse en 2008, Heath Ledger tenait le premier rôle dans «Chevalier», celui de William, un modeste écuyer rêvant de devenir chevalier, et qui va changer son identité pour tenter d’atteindre son objectif. Il recevra en chemin l’aide de Geoffrey Chaucer – incarné par Paul Bettany – un poète itinérant dont les talents d’orateur et d’auteur vont l’aider à se forger un passé noble et une généalogie adéquate sous le nom d’Ulrich von Liechtenstein.

Dans un entretien avec le site américain Vulture en 2021, Paul Bettany avait partagé le bonheur qu’il avait eu de travailler avec Heath Ledger sur ce film. «Je peux vous dire qu’il avait une lumière qui brillait en lui. C’était une star de cinéma. Dès que vous faisiez sa rencontre, et qu’il se mettait à briller, comme vous dîtes, c’était alors difficile de ne pas tomber sous son charme. Et c’était pour tout le monde pareil. Il avait une âme joyeuse et espiègle», avait-il notamment déclaré.