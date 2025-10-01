Clayface : un acteur du film promet aux fans qu'ils ne seront pas déçus par les scènes horrifiques

Attendu dans les salles françaises le 9 septembre 2026, «Clayface» devrait mettre en lumière l’origine d’un vilain moins connu que ses semblables comme le Joker ou le Pingouin, dans un film d’horreur destiné à un public averti, selon le comédien Max Minghella.

Un méchant qui gagne à être connu. Bien que non prévu au programme à l'origine, Clayface a réussi à s’inviter dans le DCU de James Gunn par la force de l’écriture de Mike Flanagan, dont la qualité du scénario a fini par convaincre le patron de DC Studios de braquer les projecteurs sur l’origine de ce méchant, connu pour affronter Batman dans les comics. Et selon le comédien Max Minghella, qui tiendra un des premiers rôles dans le film attendu en salles le 9 septembre 2026, les scènes horrifiques seront largement visibles à l’écran.

«Je pense dire sans risque que c’est le cas. C’est ce genre de film, avec un scénario vraiment fantastique», a-t-il indiqué. Des propos qui font écho à ceux de James Gunn en juin dernier, qui avait souligné que le film serait probablement destiné à un public averti. «Je me dis que, si on avait eu le scénario en tant que film d’horreur, sans faire partie du DCU, on aurait sauté sur l’occasion de réaliser ce film de boddy horror incroyable. C’est juste un film d’horreur génial, intelligent et amusant, dans un genre que j’adore, le body horror. Il est classé R (interdit aux mineurs, ndlr)… Ce n’est rien pour l’instant parce que la MPA (l'autorité américaine de classification des films) doit le regarder, mais il sera probablement classé R. C’est assez intense», avait-il indiqué.

Plusieurs versions du méchant

Si le scénario de «Clayface» est maintenu dans le plus grand secret, il semble que Tom Rhys Harries incarnera une version du méchant – il en existe plusieurs – proche de celle aperçue dans la série d’animation Batman dans les années 1990, qui était une synthèse des histoires de Basil Karlo, le fils d’un spécialiste des cosmétiques et de masques pour le cinéma, qui va utiliser une pâte toxique appelée Renu capable de modeler n’importe quoi avant de devenir un monstre, et celle de Matt Hagen, un aventurier et explorateur qui découvre une argile radioactive lors d’une expédition qui lui permet de se transformer à volonté, au risque de perdre son humanité au gré de sa dépendance à l’argile.

Les rumeurs annoncent que le personnage de Tom Rhys Harries sera justement baptisé Matt Hagen, un acteur défiguré par un gangster. Reste à voir le nombre d’éléments que Mike Flanagan est allé chercher dans les autres incarnations de Clayface dans les comics. On notera que le méchant a fait une apparition éclaire dans la série animée «Creature Commandos», ce qui avait permis de donner un aperçu de son pouvoir métamorphe.