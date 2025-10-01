Toute l’actu en direct 24h/24
Renato Casaro : Dune, Rambo, Conan... Le dessinateur italien auteur des affiches de films culte est décédé

Renato Casaro était devenu une légende du cinéma grâce à son talent pour les affiches. [© capture d'écran / Arte ]
Par CNEWS
Surnommé le «dernier peintre du cinéma», Renato Casaro s’est éteint mardi 30 septembre dans sa ville natale, à Trévise, à 89 ans. Le célèbre illustrateur italien s’était imposé comme l’auteur d’affiches de films le plus influent de l’histoire du cinéma. 

Son œuvre a marqué toute une génération. Hospitalisé à Trévise (ville où il est venu au monde le 26 octobre 1935) il y a quelques jours pour une bronchopneumonie, le célèbre illustrateur italien Renato Casaro est décédé dans la nuit de lundi à mardi 30 septembre, à l’âge de 89 ans. Celui qui était surnommé le «dernier peintre du cinéma» était un artiste de renommée internationale doté d’un talent inégalé pour la réalisation d’affiches de films et de play-bills (programme contenant les infos sur la séance, ndlr), dont certaines sont devenues des pièces majeures de l’histoire du cinéma. 

Renato Casaro a ainsi réalisé les affiches de milliers de films pour des réalisateurs de renoms tels que Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Quentin Tarantino, David Lynch, John Carpenter ou encore Luc Besson. Et des films incontournables comme «Le bon, la brute et le truand», «Pour une poignée de dollars», «Rambo», «Conan, le barbare», «Danse avec les loups», ou encore les inoubliables westerns spaghettis avec Terrence Hill et Bud Spencer. 

Passionné depuis l'enfance

La passion de l’illustrateur pour le cinéma remontait à son enfance, à l’époque où il réalisait à la main les silhouettes peintes sur deux cinémas de Trévise. À 19 ans, il est parti à Rome pour travailler au studio d’Augusto Favalli où il a continué à développer sa technique. Il a réalisé sa première affiche en 1955 pour le film «Les criminels contre le monde». Deux ans plus tard, il a ouvert son propre studio qui le mènera à la reconnaissance internationale. 

 «Je préparais deux ou trois esquisses parmi lesquelles ma préférée qui finissait toujours par être choisie. Ma philosophie était de soustraire pour mieux résumer, en laissant plus de place à la pensée, à l’interprétation du film. Si tu racontes trop, avec trop de chose dans une seule image, tu risques de perdre la curiosité du spectateur. Mon idée était de porter le cinéma au public», avait-il déclaré à propos de l’approche de son travail dans un reportage diffusé sur Arte. 

 

 

Une de ses dernières réalisations majeures fut une série d’affiches films imaginaires pour «Il était une fois… à Hollywood» commandée par Quentin Tarantino. La quasi-totalité de ses œuvres est visible au Musée national de Trévise, où il s’était installé à la fin de sa vie, qui lui consacre une collection permanente.

