Addictions, accident, célébrité... Kendji Girac se livre dans son ouvrage «Mi Vida», sorti cette semaine

Kendji Girac a sorti cette semaine son premier livre «Mi Vida», dans lequel il revient sur sa vie, sa carrière et ses controverses. Dans son ouvrage, le chanteur de 29 ans évoque notamment l’accident qui a failli lui coûter la vie, ainsi que son passé difficile.

Kendji, plus intime que jamais. Depuis sa victoire dans The Voice, en 2014, Kendji Girac a traversé de nombreuses épreuves, qu’il évoque dans «Mi Vida», son premier livre, paru ce mercredi 1er octobre. À travers ces pages, il revient notamment sur sa «jeunesse heureuse», dans une communauté gitane de Dordogne et sur la notion de «prendre la route», qui ne l’a jamais quitté.

Il évoque les 29 premières années de sa vie avec précision et balaye au passage certaines rumeurs : «Non, je n’ai pas voulu mettre fin à mes jours. Le suicide est même inconcevable pour un gitan, car celui qui fait ça va directement en enfer», écrit-il.

Dans un entretien avec Le Parisien, il renchérit : «Je me sens mieux et je suis heureux. J’ai encore des gens à faire sourire, à faire danser». Un an après le tir dont «la balle est passée à un centimètre du cœur», l’interprète de «Color Gitano», assure aller mieux et être prêt à «profiter de la vie».

Une jeunesse remplie d’excès

Avant d’être propulsé sur le devant de la scène, le jeune Kendji a vécu une enfance et une adolescence compliquée. Longtemps livré à lui-même, avec une mère illettrée, il a dû affronter sa scolarité tout seul, sentant très rapidement un décalage avec ses camarades. Toutefois, la musique est venue à sa rescousse : «Je n’imaginais pas du tout devenir chanteur professionnel. Surtout qu’à part les Gipsy Kings, à l’époque, je ne voyais pas de gitans à la télévision», confie-t-il.

Soumis à une grosse pression dès 17 ans, l’artiste raconte avoir très vite sombré dans les excès : «J’étais toujours stressé avant les concerts. Donc je buvais ces deux verres et après, le week-end, c’était la fête. J’avais tout, le succès, l’agent pour profiter (…) j’ai grandi à toute vitesse».

Pour lutter contre la fatigue, il explique avoir également usé «d’autres produits», qu’il ne cite pas, et souligne ne jamais avoir été un consommateur régulier. «Cette nuit-là, je me suis brûlé les ailes et j’ai failli perdre la vie», répète-t-il à plusieurs reprises dans son ouvrage, en appuyant sur le fait que cet incident l’a tout de même aidé à ouvrir les yeux sur sa situation, et à rebondir avant qu’il ne soit trop tard.