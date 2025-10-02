Décès de Jane Goodall : Leonardo DiCaprio rend hommage à son amie et «héroïne»

L’acteur Leonardo DiCaprio a rendu un touchant hommage à la primatologue Jane Goodall, décédée mercredi 1er octobre à l’âge de 91 ans, dont il était très proche.

Leonardo DiCaprio a perdu une amie et une source d’inspiration. Alors que la célèbre primatologue Jane Goodall est décédée hier à 91 ans, l’acteur de 50 ans a tenu à célébrer sa mémoire. «Aujourd'hui, nous avons perdu un véritable héros pour la planète, une inspiration pour des millions de personnes, et une amie chère», a publié la star sur ses réseaux.

Très attaché à la cause environnementale, Leonardo DiCaprio a souligné le travail accompli par la scientifique au fil de sa vie avec une énergie à toute épreuve. «Ses recherches révolutionnaires sur les chimpanzés en Tanzanie ont transformé notre compréhension de la façon dont nos proches parents vivent, socialisent et pensent (…). Pendant des décennies, Jane a parcouru le monde avec une énergie inlassable (…). Elle n'a jamais arrêté», a noté l’acteur, qui a travaillé avec Jane Goodall en tant que Messager de la paix des Nations Unies depuis sa nomination en 2014, 12 ans après celle de la célèbre primatologue, a qui il était très attaché.

Un dernier échange touchant

L’acteur a d’ailleurs révélé le dernier échange qu’il a eu avec Jane Goodall. Et cette dernière tenait une place particulière dans son cœur. «Mon dernier message à Jane était simple : "Tu es mon héroïne" », a ainsi confié l’interprète de «Don’t Look Up», avant d’ajouter : «Maintenant, nous devons tous porter le flambeau pour elle en protégeant notre maison commune».

Dernièrement, Jane Goodall et Leonardo DiCaprio avaient coproduit le long métrage «Howl», l’histoire d’un chien abandonné. En 2024, un biopic consacré à la vie de Jane Goodall avait également été annoncé, avec la star américaine à la production.