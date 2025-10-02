John Malkovich va jouer dans l'adaptation scénique de «Hunger Games» à Londres

L’acteur deux fois nommé aux Oscars, John Malkovich, va jouer dans la pièce de théâtre The Hunger Games, adaptée de la célèbre saga, dont la première aura lieu à Londres à la fin du mois. Il y tiendra le rôle du président Snow.

Une apparition de taille. L’acteur et réalisateur John Malkovich a rejoint la distribution de «The Hunger Game : on stage», première adaptation théâtrale du livre de Suzanne Collins, et du film The Hunger Games de Lionsgate, qui fera ses début à Londres dans un peu moins de trois semaines. Une annonce faite mercredi 1er octobre, via une vidéo postée sur le compte Instagram du spectacle, révélant au passage que l’acteur de 71 ans y tiendrait le rôle de Cornelius Snow, alias le président Snow et ennemi de Katnis Everdeen, interprétée au cinéma par Jennifer Lawrence.

Et visiblement, l’acteur, inoubliable dans «Les liaisons dangereuses» (1988), «Dans la ligne de mire» (1993) ou encore «Qui veut la peau de John Malkovich» (1999), s’est déjà glissé dans la peau de son cruel personnage, comme le révèle les images, dans lesquelles la star lâche le visage fermé : «Je vous surveillerai».

Uniquement présent à l’écran

L’acteur ne sera toutefois pas sur scène à proprement parler, puisqu’il apparaîtra uniquement «à l’écran», annonce la production sur le site du spectacle. Il succède à Donald Sutherland qui a tenu le rôle au cinéma. La pièce présentée comme «une expérience inoubliable et palpitante» suivra comme dans l’histoire originale «l'héroïne Katniss Everdeen dans son parcours vers la découverte de soi, alors qu'elle devient un symbole de rébellion et d'espoir». «Cascades et illusions extraordinaires» seront au rendez-vous de cette première mondiale mise en scène par Matthew Dunster, et adaptée par le dramaturge primé Conor McPherson. Le coup d’envoi de la pièce sera donné le 20 octobre au Troubadour Canary Wharf Theatre. Le spectacle y tiendra l’affiche jusqu’au 15 février 2026.

Pour mémoire, la franchise Hunger Games a donné lieu à cinq longs métrages entre 2012 et 2023. Un sixième long métrage, adapté d’un nouveau roman, toujours signée Suzanne Collins et intitulé «Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson», est attendu au cinéma en novembre 2026. Il s’agira du deuxième préquel de la saga, après «Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur» sorti en 2023, et consacré aux jeunes années de Cornelius Snow. Au total, la franchise cinématographique a rapporté 3,3 milliards de dollars (2,84 milliards d'euros) au box office mondial.