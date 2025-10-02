One Direction : deux membres bientôt réunis sur un single inédit ?

Selon certains fans à l’affût, un retour du célèbre boys band One Direction pourrait être imminent. Des voix familières en studio, des postes mystérieux sur les réseaux sociaux, tout semble alimenter la rumeur, pour le plus grand bonheur des Directioners.

Vers un retour historique ? Près d’un an après la disparition de leur co-star Liam Payne, et neuf ans après leur séparation, les One Direction pourraient bien être de retour. Le boys band qui avait le monde à ses pieds dans les années 2010 a laissé transparaître quelques éléments qui n’ont pas échappé à l’oreille aiguisée de leurs fans.

L’ancien leader du groupe, Louis Tomlinson, a posté sur TikTok une vidéo de lui en studio, accompagné de mystérieux chœurs, qui l’accompagnent. Il n’en a pas fallu plus pour enflammer la toile : «C’est la voix de Zayn, mes oreilles sont entraînées depuis 13 ans, je pourrais la reconnaître n’importe où», a commenté une Directioner sous la publication. Plusieurs personnes l'ont ensuite suivie, affirmant reconnaître la voix de Zayn Malik en fond.

Des tensions apaisées

Après le départ de Zayn, en 2015, des tensions avaient vu le jour entre ce dernier et Louis, notamment après l'absence de l’interprète de «Dusk Till Dawn» lors du décès de la mère de Louis. Les deux chanteurs avaient alors commencé à se lancer des piques publiquement : «J'en ai contacté quelques-uns (membres), mais je n'ai pas eu de réponse. J'imagine que certains ont des problèmes d'ego, mais c'est le genre de chose qui se dépasse avec le temps», avait lancé l’ancien leader du groupe lors d’une interview pour Billboard.

Toutefois, la perte de leur ami et co-star Liam Payne, brusquement décédé en octobre 2024, avait rapproché les quatre autres membres. Depuis, Zayn et Louis avaient même posté quelques photos complices ensemble. Affaire à suivre pour le moment, bien que cette nouvelle proximité laisse entrevoir des retrouvailles musicales.