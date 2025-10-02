Selena Gomez : sa meilleure amie lui donne un rein, la star ne l’invite pas à son mariage

Francias Raisa avait fait un important don de rein à Selena Gomez en 2017, lorsque cette dernière était au plus bas dans son combat contre le lupus. Pourtant, la chanteuse ne l’a pas invitée à son mariage avec Benny Blanco, qui s’est tenu ce week-end. Retour sur la relation tumultueuse entre les deux artistes.

Une amitié définitivement brisée. C’est à la surprise générale que Francia Raisa n'a pas été vue au mariage de la superstar Selena Gomez avec le producteur Benny Blanco, qui s’est tenu ce samedi 27 septembre, en Californie. De nombreuses personnalités ont pourtant été aperçues à l’événement, parmi elles, Taylor Swift, Paris Hilton ou encore Ed Sheeran. A-t-elle décidé de décliner, ou n’a-t-elle pas été invitée du tout, c’est le mystère que les internautes tentent de percer.

Quelques mois plus tôt, le père de la comédienne avait confirmé qu’il y avait bel et bien un froid entre les jeunes femmes, et que la consommation d’alcool de Selena en était à l’origine. «Il y a eu un différend entre les deux quand Selena s’est mise à boire. Francia a dit à Selena qu’elle ne lui avait pas donné un rein pour qu’elle puisse sortir et boire», avait-il confié à des paparazzis.

Des tensions anciennes

Des tensions s’étaient déjà fait ressentir entre la chanteuse Selena Gomez et sa meilleure amie, l’actrice Francias Raisa, notamment après la sortie en 2023 du documentaire sur la chanteuse, «My Mind and Me», dans lequel elle n’avait fait aucune mention de son amie.

Pour rappel, les deux femmes étaient liées par un triste événement. En 2015, l’interprète de «Love You Like A Love Song», avait révélé souffrir du lupus, une maladie auto-immune, qui attaque très violemment les tissus des organes. En 2017, son état s’était aggravé, si bien que Selena Gomez avait eu besoin d’une greffe de rein. Un don qui lui avait été fait par son amie Francia.

Les fans des deux artistes avaient par la suite remarqué que l’actrice avait arrêté de suivre la chanteuse sur Instagram, alors que cette dernière la suivait toujours. Francia s’était exprimée auprès des paparazzis à l’époque, justifiant son éloignement par le fait que le harcèlement qu’elle subissait de la part des fans de Selena Gomez sur les réseaux sociaux devenait trop dur à supporter. «En aucun cas, personne ne tolère l’intimidation, et en particulier Selena, (…), donc je ne comprends pas pourquoi ça se produit», avait-elle déclaré.