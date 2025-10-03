«Biblis en folie», la fête de toutes les bibliothèques et médiathèques de France, revient pour une 2e édition ces 3, 4 et 5 octobre

La manifestation «Biblis en folie», qui propose de mettre en lumière le rôle essentiel des 15.500 bibliothèques et médiathèques de France, lance sa deuxième édition. Pour l’occasion, de nombreux lieux ouvriront leurs portes au public ces 3, 4 et 5 octobre.

Espaces culturels de proximité essentiels, les près de 15.500 bibliothèques et médiathèques françaises sont à l’honneur de la 2e édition de «Biblis en folie» qui se tient cette année ces 3, 4 et 5 octobre.

Lancée par le ministère de la Culture pour «célébrer ces établissements culturels de premier plan, leur programmation, leurs services et leur présence sur le territoire», la manifestation est vouée à mettre en lumière qu’ils sont bien plus que de simples lieux de lecture et de prêt d’ouvrages.

Pour permettre au public de découvrir ses bibliothèques et médiathèques sous un nouveau jour et, dans un esprit d’un grand festival populaire, sont organisés tout au long des trois jours de l'événement des lectures, expositions, jeux, projections, ateliers, rencontres et débats, tous gratuits et ouverts à toutes et tous.

Quelque 2 000 événements auront lieu partout en France à partir de ce vendredi et tout le week-end. Le programme complet des festivités est à retrouver ici.