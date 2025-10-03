Mariah Carey explique pourquoi son duo inédit avec Michael Jackson n'est finalement pas sorti

La chanteuse Mariah Carey affirme avoir enregistré un duo inédit avec Michael Jackson, qui devait apparaître sur son dernier album.

Il va falloir patienter pour le découvrir. Mariah Carey a annoncé qu’une collaboration avec Michael Jackson était censée faire partie des morceaux de son récent album «Here for it all».

Elle a expliqué que le titre n’avait finalement pas été inclus, car la succession du roi de la pop décédé en 2009 n’avait pas (encore) donné son feu vert pour qu’il soit dévoilé. «Je suis tellement déçue qu'elle ne figure pas sur cet album, comme il aurait dû l'être», a déclaré cette semaine la chanteuse au micro d’Andy Cohen pour «Watch What Happens Live».

La Reine de Noël a confié qu'il s'agissait d'une ré-interprétation d'«un des classiques» du roi de la pop, «j'ai chanté dessus et j'ai fait de nouveaux chœurs», a-t-elle dit.

Mariah Carey se cache pas sa hâte de le partager, sans que l'on sache si elle le conservait pour une autre occasion. L’interprète de «Hero» a ajouté «adorer» ce duo et confié que tous ceux qui l’avait écouté l’avait adoré.

Mariah Carey et Michael Jackson étaient des amis proches et avaient déjà collaboré sur le single «What More Can I Give» pour United We Stand, un concert caritatif en hommage aux victimes du 11 septembre. La diva avait également interprété une version de «I'll Be There» des Jackson 5 avec Trey Lorenz, lors de la cérémonie organisée au lendemain de la mort de Jackson.