«Une femme de caractère et de style» : en Espagne, une entreprise lance une poupée à l’effigie de la princesse Leonor en costume militaire

En Espagne, l’entreprise de jouets Antonio Juan va sortir une nouvelle poupée à l’effigie de la princesse Leonor. La figurine sera habillée d’une tenue militaire, en référence au parcours de l’héritière du trône.

Une nouvelle attendue par les collectionneurs. La princesse des Asturies Leonor va avoir droit à une nouvelle poupée la représentant, une initiative de l’entreprise espagnole Antonio Juan.

«Ce lancement marque un nouveau jalon dans la trajectoire de la maison», a expliqué la société basée à Alicante dans un communiqué. Et elle n’en est pas à son coup d’essai.

En effet, «la relation entre les poupées Antonio Juan et Leonor remonte à plusieurs années», puisque ce n’est pas la première fois qu’elle crée des poupées à l’effigie de la princesse. La première d’entre elles était notamment «devenue un phénomène et a épuisé les stocks en un temps record».

«Leonor a grandi. Elle est devenue une femme de caractère, de style et de principes. Et pour rendre hommage à cette évolution, Muñecas Antonio Juan présente maintenant Leonor Militar», a ainsi déclaré la maison, expliquant que la poupée sera habillée d’une tenue militaire, en lien avec le parcours de l’Infante et sa formation au sein des Armées de l’Air et de la Marine d’Espagne.

Une édition limitée

La poupée sera fabriquée à la main et en édition très limitée et numérotée. Seuls 500 exemplaires seront ainsi produits.

Le jouet sera vendu au prix de 99,95 euros, à partir du 12 octobre prochain : «Le choix de la date, jour de la fête nationale, n’est pas un hasard. Elle symbolise l’union, l’histoire et les valeurs partagées et constitue le cadre idéal pour donner vie à une poupée qui représente la discipline, le service et l’engagement», a expliqué Antonio Juan.

«Chaque pièce est pensée pour devenir un trésor pour ceux qui apprécient l’authenticité et le travail fait à la main», a souligné la maison, qui souhaite «rendre hommage aux valeurs d’effort et de responsabilité que Leonor incarne», ainsi que «sa discipline, son engagement et sa force».