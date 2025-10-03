Victime d’un corbeau, l’actrice Ariane Ascaride porte plainte pour harcèlement moral et sexuel

Contactée par un ou plusieurs corbeaux, la comédienne Ariane Ascaride, figure du cinéma et du théâtre, a porté plainte contre X pour «harcèlement moral et sexuel», a annoncé son avocate ce vendredi.

Des lettres «épouvantables». L’actrice Ariane Ascaride a porté plainte contre X pour «harcèlement moral et sexuel» après avoir reçu des dizaines de courriers anonymes violents et insultants.

Selon son avocate Me Marié Dosé, auprès de l’AFP, la plainte a été déposée auprès du parquet de Paris. Mercredi dernier, Ariane Ascaride avait en effet déclaré avoir reçu de nombreuses lettres anonymes depuis qu'elle joue un spectacle inspiré par sa vie, intitulé «Touchée par les fées».

Elle y révèle notamment «pour la première fois, avoir été victime dans son enfance d'agressions sexuelles de la part de l'un de ses frères».

«Je continuerai à jouer ce spectacle envers et contre tout»

«J'ai reçu beaucoup de lettres anonymes (...) disant des choses absolument épouvantables, tout simplement parce que je fais ce spectacle-là», a confié la comédienne de 70 ans à l'antenne.

«Je tiens à dire que je continuerai à jouer ce spectacle envers et contre tout», a-t-elle également assuré. Selon son témoignage, ces courriers l'accusent d'être une affabulatrice et contiennent des messages à connotation sexuelle ou encore sexiste.

Ariane Ascaride est notamment connue pour ses rôles dans les films de son époux Robert Guédiguian, comme «Marius et Jeannette», par exemple. Au théâtre, elle a également incarné Gisèle Halimi et, plus récemment, Gisèle Pelicot dans un spectacle inspiré du procès des viols de Mazan.