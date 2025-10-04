Fashion Week de Paris : les nepo babies envahissent les podiums pour la saison Printemps-Été 2026

La Fashion Week Printemps-Été 2026 à Paris est désormais bien entamée. Depuis l’ouverture de la saison, à New York, de nombreux «nepo babies» ont eu l’occasion de défiler pour de multiples maisons.

Une publicité et un début de carrière combinés. De nombreux mannequins, notamment des «nepo babies» - ces fils et filles de stars - ont pu faire leurs débuts lors des présentations des collections Printemps-Été 2026, pour les Fashion Week de New York à Paris.

En effet, de nombreux «nepo babies» défilent sur les plus grands podiums pour attirer un nouveau public vers les marques, et assurer la continuité des ventes chez les clients les plus âgés, grâce à des visages qu’ils ont vu grandir sous le feu des projecteurs.

La mode, berceau des «nepo babies»

Les nombreux défilés de la Fashion Week de New York ou encore de Londres ont vu défiler bon nombre d’enfants de stars sur leurs catwalks. Lila Moss, Sunday Rose, Vivian Wilson, Romeo Beckham, Iris Law, Amelia Gray Hamlin et Kaia Gerber ont fait trembler les centaines de spectateurs venus découvrir les collections présentées par ces mannequins.

Des castings aux patronymes déjà bien connus apportent leur lot de fascination et de mise en lumière, dignes d’un contrat de mariage solide entre les mannequins et les maisons. La marque H&M a organisé un événement spectaculaire avec plus de 700 invités ; son casting de noms célèbres en a fait un rendez-vous britannique unique.

La fille de Lisa Rinna, Amelia Gray, déjà familière des podiums grâce à Balenciaga et Givenchy, a apporté sa touche provocatrice en présentant deux looks différents. Elle a été suivie par Lila Moss, fidèle héritière de sa mère, Kate Moss, qui a illuminé le catwalk avec son style à la Brigitte Bardot. Iris Law, fille de Sadie Frost et Jude Law, poursuit de son côté son ascension dans le milieu et confirme sa place parmi les mannequins les plus en vue du moment. Enfin, Romeo Beckham s’est de nouveau illustré, bien familier du milieu grâce à plusieurs campagnes pour Burberry.

Polémique et publicité font bon ménage

Du côté de New York, tous les projecteurs étaient braqués sur Vivian Wilson. La fille reniée d’Elon Musk a été la star de deux maisons américaines pour cette édition : Alexis Bittar et Prabal Gurung.

Elle s’est illustrée dès sa première apparition, vêtue d’une robe rouge scintillante signée Alexis Bittar, agrémentée de gros bijoux dorés et d’une écharpe de Miss. Un défilé politique dénonçant les droits menacés des personnes transgenres, affichés sur les différentes écharpes des mannequins.

Très engagée, la jeune femme utilise sa notoriété depuis son coming-out trans en 2022 et ses nombreuses polémiques avec son père, qui l’avait reniée publiquement la même année, pour défendre les droits des personnes transgenres. Elle dénonce la politique conservatrice de Trump sur ce sujet.

Enfin, elle est apparue, plus sobrement vêtue, sur le podium de Prabal Gurung, arborant une robe en maille et un pull blanc diaphane. Ces apparitions promettent une belle carrière dans la mode, qu’elle rêve d’embrasser depuis qu’elle a signé plusieurs couvertures en quelques mois.