Paris Fashion Week : Le baptême du feu des nouveaux directeurs artistiques

La Fashion Week Printemps-Été de Paris est synonyme de renouveau. En effet, le grand nombre de changements à la tête des maisons de couture s’est concentré sur une même période. Ainsi, cette semaine est chargée en premières pour beaucoup de grands couturiers.

Le saut dans le vide. Depuis ce lundi 29 septembre, la Fashion Week de Paris bat son plein dans les rues de Paris, assaillies par les férus de mode, couturiers, journalistes, mannequins et grandes stars. Cette édition marque un grand tournant pour de nombreuses maisons, qui voient un nouveau chapitre de leur histoire s’ouvrir.

Depuis le début de l’année, les directeurs artistiques jouent au jeu des chaises musicales avec les maisons. Chanel, Dior, Margiela, Céline, Mugler, Carven, Balenciaga, Loewe et bien d’autres se renouvellent.

Christian Dior

La maison Christian Dior a accueilli Jonathan Anderson en avril 2025 pour la collection homme, où il a succédé à Kim Jones. Puis, en juin dernier, il a été transféré à la direction artistique de la collection féminine. Ce mercredi 1er octobre, il a présenté sa toute première collection du vestiaire féminin pour Dior.

Le show a débuté avec des images d’archives de la maison. De Christian Dior à Maria Grazia Chiuri, des backstages aux podiums, la vie de la marque française a été retracée avant le véritable début du défilé. Les attentes étaient grandes pour cette première, et l’homme de l’ombre n’a pas caché la pression qu’il avait sur les épaules.

Grâce à de nombreuses références à l’héritage Dior, ainsi qu’à sa collection masculine réalisée plus tôt dans l’année, cette première présentation a globalement été réussie. La patte d’Anderson a toujours reposé sur un travail riche autour des volumes et des proportions. Cette touche personnelle, le créateur l’a utilisée pour retravailler l’incontournable tailleur Bar, présenté en 1947, ou encore la robe bustier Junon de 1949, des pièces remises au goût du jour.

Les codes de la maison sont largement respectés, avec les fleurs Dior retrouvées sur des robes ou des blouses. Les robes et les manteaux sont clairement les pièces à retenir de cette collection. Les sacs, tous réussis, pourraient bien devenir des It-Bag à leur sortie.

En revanche, certains looks sont plus difficiles à apprécier, comme le retour du legging assorti à des hauts aux grands cols. Globalement, c’est une belle entrée en matière, prometteuse pour l’avenir de la maison sous l’égide de Jonathan Anderson.

Maison Margiela

L’arrivée de Glenn Martens chez Margiela n’a pas été de tout repos. Le nouveau directeur créatif, nommé en janvier dernier, est allé à contre-courant de l’image de la marque souhaitée par son fondateur, Martin Margiela. En effet, le Belge a décidé de nommer une égérie pour la première fois de l’histoire de la maison. Son créateur souhaitait rester discret, Glenn Martens ne l’entend visiblement pas de cette oreille, et cela a créé un tollé chez les fashionistas.

Pour cette première collection de prêt-à-porter, en revanche, l’esprit Margiela est bien présent. Sous la musique d’un orchestre juvénile, les mannequins, bouche ouverte, ont présenté une collection digne de Margiela. Cet accessoire, dérangeant autant sur le plan visuel que physique, rappelle très largement les quatre coutures utilisées par la maison à la place des étiquettes, devenues symbole de la marque.

Les points communs entre le créateur historique et le nouveau directeur artistique ont été un pilier pour cette collection. Le jean délavé en fait largement partie. En effet, le denim a été omniprésent sur le podium : un short évasé, une robe épurée, une jupe déstructurée, tout y est passé.

S’y ajoutent les blouses scientifiques, largement utilisées par Martin Margiela dans ses collections, comme en 1989. L’inspiration de cette blouse est retranscrite à merveille par Glenn Martens. Mélangée au layering, cette pièce est transformée en coupe-vent dramatique, transparent et à la coupe croisée.

Loewe

Le duo Jack McCollough et Lazaro Hernandez n’a pas bénéficié de la nomination la mieux accueillie parmi les grands changements de 2025. Difficile, en effet, de succéder à Jonathan Anderson, qui a servi la maison espagnole pendant onze longues années.

Pourtant, le défi est en partie relevé. Avec une collection prolongeant la vision de Jonathan Anderson, les looks colorés, pop et ludiques plaisent, tout en jouant sur le minimalisme et le dynamisme. Le cuir, signature de Loewe, est évidemment une matière omniprésente sur le défilé, travaillé sous toutes ses déclinaisons.

Les créateurs ont fait du mouvement une place centrale dans cette collection. Jouant sur les matières et les volumes, le duo a su donner un écho aux anciennes productions de la maison, rappelant certaines saisons passées.

Les pièces les plus intéressantes étaient sans nul doute les manteaux texturés proposés dans un orange subtil. Ou encore les vestes en résine, qui rappellent presque des vêtements de cartoon, évoquant les touches d’humour associées à l’ancien directeur artistique.

Les collections Chanel et Balenciaga sont à venir…