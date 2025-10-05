La comédie musicale «Joséphine Baker» de retour à Bobino avec une nouvelle interprète dans le rôle-titre

Le musical consacré à l’incroyable vie de Joséphine Baker opère son retour à Bobino à partir du 9 octobre pour 80 représentations, avec une toute nouvelle interprète dans le rôle de la célèbre artiste, disparue il y a 50 ans.

Une plongée musicale dans un destin hors norme. A partir du 9 octobre, «Joséphine Baker, le musical» continue de célébrer le 50e anniversaire de la disparition de la star, et prendra à nouveau d’assaut Bobino, là où en 1975, l’artiste avait donné son dernier spectacle, quelques jours avant sa mort, à l'âge de 68 ans.

Donnée pour 80 dates jusqu’au 25 janvier, cette reprise, régulièrement renouvelée depuis sa création en juin 2022, accueille une nouvelle venue. Shaïna, découverte dans la seconde saison de The Voice Kids en 2018, reprend le rôle-titre et succède à Nevedya. Après avoir fait sensation dernièrement dans la comédie musicale «Molière» de Dove Attia, elle mettra son charisme au service de cette femme à la vie digne d’un roman. Un personnage qui l’inspire. «Incarner cette femme libre, visionnaire, et militante est un honneur pour moi», notait-elle début septembre sur ses réseaux, avant d’ajouter : «Il me tarde de lui donner vie sur scène et de, à ma manière, lui rendre hommage».

Une femme aux mille vies

Sur scène, douze artistes donneront ainsi vie au destin de la célèbre artiste. Ecrit et composé par Jean-Pierre Hadida, le spectacle retrace son parcours et dessine en musique le portrait d'une femme libre et courageuse. Une artiste née en 1906 aux Etats-Unis, mariée à 13 ans, devenue star du music-hall, mais aussi espionne et résistante, entrée au Panthéon en 2021. Un récit qui, de 1920 à 1970, traverse les époques et donne également à voir ceux que l’artiste a côtoyé, à l’instar de Martin Luther King.

Un spectacle conçu en collaboration avec son fils Brian Bouillon Baker, l'un des douze enfants que Joséphine Baker a adopté pour fonder sa famille arc-en-ciel, comme elle la surnommait.

Joséphine Baker le Musical, du 9 octobre au 25 janvier, Bobino, Paris.